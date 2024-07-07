Mersin'de Kadın Girişimci Günlük 900 Köy Yufkası Üretiyor

Mersin'de bir kadın girişimci açtığı dükkanda, sıcak havaya aldırmadan kadın çalışanlarla beraber günlük 900 köy yufkası üretiyor.

Mersin'de yaşayan kadın girişimci Saliha Karak, yaklaşık bir yıl önce merkez Akdeniz ilçesinde açtığı iş yerinde hem ekmek parasını kazanıyor, hem de kadınlara istihdam sağlıyor. İş yerinde yufka ekmek, sıkma, gözleme ve börek gibi çeşitli lezzetler üreten Karak ve çalışan kadınlar, sıcak havaya rağmen gelen siparişleri yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor. Kadınlardan kimisi hamur açarken, kimisi de açılan hamuru sac üzerinde sık sık yönünü değiştirerek yakmadan pişirmeye çalışıyor. Dışarıda 30-35 derece olan hava sıcaklığına karşın, ocak başında 45 dereceyi aşan sıcaklıkta çalışan kadınlar, ürettikleri ürünleri hem marketlerde hem de evlere paket servisi yaparak müşterilere hizmet veriyorlar. Köy yufkalarının tanesinin 11 TL'ye satan kadınlar, toplu alımlarda ise tanesini 9 TL'ye veriyor.

"Ekmek parası için sıcağın karşısında çalışmak zorundayız"

Yaklaşık bir yıldır bu işi yaptığını belirten Saliha Karak, "Sabah saat 05.30 gibi işe başlıyoruz, akşam 17.00-18.00 gibi bırakıyoruz. Sıcak havaya rağmen ateş başında zor oluyor. Dışarıda hava sıcaklığı 30-35 derece iken burada 45 derece üzerinde çalışıyoruz. Zor olmasına rağmen günlük 800-900 ekmek çıkartıyoruz. Özellikle market ve eve paket siparişleri alıyoruz. Sıkma, börek ve gözleme de var" dedi.

Yaklaşık 6 saattir ocak başında olduğunu söyleyen Hatice Bezek ise "Ekmek parası için sıcağın karşısında çalışmak zorundayız. Ateşin karşısında sıcaklık 40 derece oluyor, belki daha fazla. Ama işimizi yapıyoruz" diye konuştu. - MERSİN