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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Mersin'de tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan define avcıları Jandarma Komutanlığına götürülürken soruşturma sürüyor.

MERSİN'de tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak kazı yapıldığı bilgini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, izinsiz olarak kazı yapanların kimlik ve adresini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesindeki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı olaylarında kullanılan çok sayıda malzemeye Jandarma tarafından el kondu.

Yakalanan define avcıları B.G., Ş.G., M.E., B.G. ve D.G. işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürülürken soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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