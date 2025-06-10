Mersin'de İsrail'in 'Madleen' Gemisine Müdahalesi Protesto Edildi

Mersin'de İsrail'in 'Madleen' Gemisine Müdahalesi Protesto Edildi
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Mersin Filistin Dayanışma Platformu, Gazze'ye yardım taşıyan 'Madleen' gemisine yapılan İsrail müdahalesini protesto etmek için gösteri düzenledi. Katılımcılar, İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini dile getirerek, insani yardımların Gazze halkına ulaşması gerektiğini vurguladılar.

Mersin'de, İsrail'in ' Madleen' gemisine müdahalesi protesto edildi

MERSİN - Mersin Filistin Dayanışma Platformu tarafından Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail donanması tarafından müdahale edilen ' Madleen' gemisine destek, İsrail'i protesto amaçlı gösteri düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye ve dünya genelinden gelen tepkiler giderek büyüyor. Açlık, susuzluk ve yoklukla mücadele eden Gazze halkına yardım ulaştırmak amacıyla 1 Haziran 2025 tarihinde yola çıkan ve içerisinde 12 aktivistin bulunduğu ' Madleen' isimli insani yardım gemisine, İsrail donanması tarafından müdahale edildi. Kuşatılan ' Madleen' gemisi için sesler Mersin'den de yükseldi. Mersin Filistin Dayanışma Platformu tarafından ' Madleen' gemisine destek amaçlı Mersin Limanı önünde gösteri düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları ile 'Katil İsrail kahrolsun ABD' sloganları attı.

"İsrail bir devlet değil, kandan beslenen bir terör örgütüdür"

Mersin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Tahsin Boyraz, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in kandan beslenen bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de bir yudum suya muhtaç insanlara destek olmak, yardım götürmek amacıyla önce Mavi Marmara Gemisi, şimdi de birçok milletten bir araya gelen 12 aktiviste yapılan azgın ve arsız İsrail saldırısı gösteriyor ki, İsrail bir devlet değildir. İsrail kandan beslenen bir terör örgütüdür. ve bu siyonist katiller dünya insanlığının baş belasıdır. Nitekim dünyanın dört bir yanında bu vahşet tepkiyle karşılanmış, insani duyguyla vicdanlar harekete geçmiştir. İşte Madleen Gemisi de Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken İsrail haydutlarının saldırganlığı ile karşılaşmıştır. Soykırımcı İsrail'in bu saldırısını lanetliyoruz. İnsanlığın vicdanını temsil eden aktivistler derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

İsrail'in uluslararası sularda Madleen Gemisi'ne saldırısı, insanlığa karşı işlenmiş suçların yanı sıra deniz haydutluğuna da giren bir barbarlık olduğunda ifade eden Boyraz, "Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz, böylesine soykırım işleyen haydut İsrail'e karşı uluslararası mevzuat yeniden düzenlenmelidir. Soykırımcı İsrail haydutları bir devlet gibi görülmemelidir. Uluslararası ticari mevzuatın dışında tutulmalıdır. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya ülkelerinin limanlarından, karasularından ve ticari hayatından uzak tutulmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Yerel
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