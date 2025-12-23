Mersin'deki Hiranur Aygar Cinayeti Davasının Görülmesine Başlandı

(MERSİN) - Mersin'de Hiranur Aygar'ın (16) 31 Ağustos 2025'te otomobilde ateşli silahla öldürülmesine ilişkin erkek arkadaşının da arasında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Arda Şark, Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri de takip etti.

Duruşmada sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için davayı 6 Şubat 2026 saat 10.00'a ertelendi.

Sanıklardan Şark'ın cinayet, diğerlerinin ise delil karartmakla suçlandığı bildirildi.

"Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Duygu Akat Özkale, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mersin'de 16 yaşındaki Hira Aygar'ın, 19 yaşındaki erkek tarafından ateşli silahla vurularak yaşamını yitirdiği iddiası, toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Bir çocuğun daha yaşam hakkının vahşice elinden alınması kabul edilemez. Çocukların ve kadınların maruz kaldığı şiddet münferit değil, bir insan hakları sorunudur. Devletin, yaşam hakkını koruma yükümlülüğü vardır. Bir çocuğun daha hayatının karartılmasına sessiz kalmayacağız. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak Hira Aygar'ın yargı sürecinin yakından takipçisi olacağımızı, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin her aşamasında mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

"Bu mücadele eşitlik ve demokrasi sınavıdır"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Gülce Dida Çavdar ise "Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kadınların değil, tüm toplumun adalet, eşitlik ve demokrasi sınavıdır. Kadına yönelik şiddet özel alanın değil, kamusal sorumluluğun konusudur ve önlenebilir" dedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatı Derya Demir de Hiranur Aygar'ın ruhsatsız silahla öldürülmesinin sadece bireysel bir suç olmadığını, siyasi iktidarın silah politikalarının da sorumluluğu artırdığını vurguladı. Soruşturmanın eksik ve hızlı yürütüldüğünü, çoğu delilin toplanamadığını ifade eden Demir, üç sanıktan yalnızca birinin cinayetten, diğerlerinin ise delilleri karartmaktan yargılandığını açıkladı.