Mersin'de geniş caddeye süresiz park yasağı tepki çekiyor

Mersin'in Mut ilçesinde 4 aracın yan yana geçebileceği geniş caddenin tek yön ve iki tarafında süresiz park yasağı konulması tepki çekerken, mahalle sakinleri kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Mersin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) görevlilerince yapılan incelemeler neticesinde, Mut ilçesindeki Hüseyin Gezer Caddesinden Karacaoğlan Caddesi ve Gazi İlkokulu Caddesinin kuzey kısmına kadar araçların durması ve park etmek yasaklandı. Caddenin tek yön olması da vatandaşları mağdur etti. Alınan karardan dönülmesini isteyen vatandaşlar, tekrar inceleme yapıp bir çözüm bulmasını talep etti.

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Yusuf Köğce, "Pınarbaşı Mahallesi Gazi İlkokulu Caddesinde UKOME'nin almış olduğu tek yön uygulaması ve kuzey ve güney kısmında bulunan park yasağının mahalle sakinleri tarafından uygun olmadığı yönünde bir bildiri yapıldı. Tek yön uygulamasının doğru ancak çift taraflı park yasağının kaldırılması konusunda UKOME'ye görüş bildirdik" dedi.

Mağdur olan esnaflardan İlyas Özkan ise "Ben burada esnafım. Bu karar esnafın ticari hayatını da olumsuz etkiliyor. Şehrin otopark yükünü alan bir caddeydi burası. Uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok mahalle sakini bu caddeyi kullanırken, şu an tek şeride dönmesi sıkıntılara yol açıyor. Esnaf olarak bizler mağduruz. Çünkü insanlar işyerimize gelmemeye başladı" diye konuştu.

Özkan, caddedeki tek yön uygulaması ve park yasağının, diğer ara sokak ve caddelerdeki trafik yükünü arttırdığını da sözlerine ekleyerek, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. - MERSİN