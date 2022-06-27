Mersin'de 'Genç Fest' Rüzgarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Kültür Park'ta "Tarsus Genç Fest" etkinliğini düzenledi. Binlerce gencin katılım gösterdiği etkinliğe, farklı yaş gruplarından yurttaşlar da katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) iş birliğiyle 'Tarsus Genç Fest' konser ve eğlence programı düzenlendi. Kültür Park'ta kurulan sahne etrafında binlerce genç toplanırken, farklı yaş gruplarından birçok yurttaş da sahne performanslarına yoğun ilgi gösterdi. Kozmoz grubu, Kahir ve Gazi ikilisi, Mati-Emrati-Ozi üçlüsünün hip hop sahne performansı ile eğlenen gençler, dans şov, DJ Ramazan ve Dodo'nun performanslarının ardından finalde ise MEG'in seslendirdiği şarkılarla güzel bir gece yaşadılar.

Programda Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü ve Meclis Üyesi Ali Uyan, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Av. Ünzile Kuru ve CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, sanatçı MEG'e çiçek takdim ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, "Değerli genç kardeşlerimiz, sizlerdeki bu enerji, bu heyecan, bu coşku olduğu müddetçe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in hizmetleri de bugün olduğu gibi, yarınlarda da artarak devam edecek. Bundan emin olun" dedi.

"DAHA FAZLA SOSYALLEŞME SAĞLIYOR"

Festivaller sayesinde arkadaşlarıyla daha fazla sosyalleşme imkanı bulduklarını söyleyen Gül Şendur da, "Çok mutluyum, çok güzel bir ortam. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Vahap Başkan'a bu organizasyondan dolayı teşekkür ediyoruz. Sayesinde sürekli Tarsus'ta böyle etkinlikler görüyoruz. Çok mutluyuz bu durumdan. Arkadaşlarımızla daha fazla sosyalleşme, daha fazla bir şeyler paylaşabilme ortamları sağlıyor" diye konuştu.

Konsere katılan bir başka genç Sultan Kurt ise, "Vahap Seçer Başkanımıza teşekkür ediyoruz öncelikle. Çalışmaları olsun, ayrıca konserler olsun hepsini bir arada yapması çok güzel. Pandemi oldu, o yüzden insanlar birbirlerini fazla göremedi, evin içine kapandık. Sonrasında yapılan bu konserler bayağı bir iyi oldu, çok mutluyuz" dedi.

Bebeği ile birlikte festivale katılan Fatma Nur isimli anne ise "Pandemiden dolayı zaten dışarıya çıkamıyorduk. Bu etkinlik hem herkesi birbiriyle tanıştırdı hem daha güzel, daha iyi oldu bizim için. Dışarıya çıktık, oğlum da çok sevdi" diye konuştu.

ANKA / Yerel