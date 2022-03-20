Mersin'de fener alayı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında başlayan fener alayına binlerce kişi katıldı. Ellerindeki fenerler ve bayraklarla marşlar söyleyerek sahil yoluna inen vatandaşlar ardından etkinliklerin gerçekleştirileceği Akdeniz Anadolu Lisesi kapalı spor salonuna kadar yürüdü.

Buradaki etkinlikler öncesinde bir konuşma yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, birlik ve beraberlik içinde bir yürüyüş gerçekleştirildiğini belirterek, "Kim ne yaparsa yapsın, bu asil milletin, aziz milletin tarihini asla unutturmayacağız. Çanakkale ruhunu geleceğe en güzel şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olacağız. Çünkü Çanakkale destanı bizim birlik içerisinde, beraberlik içerisinde olduğumuzda neleri yapacağımızın en güzel örneğini yansıtmaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen kadın mehteran ekibi ve halk oyunları ekibinin gösterileri ilgiyle izlendi. Program sanatçı Mümin Sarıkaya konseriyle sona erdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel