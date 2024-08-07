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Mersin'de Esnafın Toroslar'dan Getirdiği Kar İle Yaptığı 'Karsambaç' İlgi Görüyor

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Mersin'in Toroslar ilçesinde bir esnafın zirveden getirdiği kardan yaptığı 'karsambaç', serinlemek isteyen vatandaşlardan ilgi görüyor. Kurak geçen sezon nedeniyle yeterli kar yağışı olmadığı için kimi vatandaşlar, karsambaçın kardan yapıldığına inanmakta güçlük çekiyor.

Mersin'de bir esnafın Toroslar'ın zirvesinden getirdiği kardan yaptığı 'karsambaç', serinlemek isteyen vatandaşlardan ilgi görüyor. Kurak geçen sezon nedeniyle yeterli kar yağışı olmadığı için kimi vatandaşlar, karsambacın kardan yapıldığına inanmakta güçlük çekiyor.

Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği yaylasında 18 yıldır 'karsambaç' satan Sezai Küçükcontar, her yaz sezonu geldiğinde Toroslar'dan getirdiği karla hazırladığı ürünleri müşterilerine sunuyor. Son yıllarda yeterli kar yağışı olmayınca kar bulmakta güçlük çeken Küçükcontar, Toroslar'ın zirvesindeki obruklardan temin ettiği karları çuvallara doldurarak getirip, yaz boyunca serinlemek isteyen vatandaşlara sunuyor. Yayla serin olmasına rağmen havaların sıcak gitmesi nedeniyle vatandaşlar özellikle akşamları doğal kardan, pekmezli, kivili, vişneli, ballı, muzlu, limonlu, güllü-ballı gibi farklı şekillerde yapılarak servis edilen karsambaç ile serinlemeye çalışıyor.

"Bu yıl kar alanda erken bittiği için obruklara çabuk indik"

Küçükcontar, Toroslar'dan getirdikleri karların müşterilerin yoğun olması nedeniyle kısa sürede tükendiğini belirtti. Karın bitimine göre haftada veya 7-8 günde tekrar kar getirdiğini ifade eden Küçükcontar, "Şu anda alanda kar bittiği için obruklardan çıkarıyoruz. Buraya getirerek köpükler içinde muhafaza ediyoruz. Bu yıl kar alanda erken bittiği için obruklara çabuk indik. Önceden temmuz-ağustos aylarında alandan kar keserdik, şimdi kesemiyoruz. Obruğa iniyoruz. Oldukça meşakkatli iş. Zirveye çıkıyorsun; oksijen yok, nefesi zor alıyorsun. Rakım 3 bin 500-3 bin 700 metreye kadar çıkıyorsun" dedi.

"Kuraklık nedeniyle kar bulmakta zorlanıyoruz"

Karları ağaç motoru ile keserek, koydukları çuvallar aracılığıyla getirdiklerini anlatan Küçükcontar, her çuvalın yaklaşık 60-70 kilo geldiğini kaydetti. Bu kadar emeğe rağmen karsambacı 30 liradan başlayan fiyatlardan sattığını ifade eden Küçükcontar, vatandaşların da durumdan memnun olduğunu dile getirdi. Kuraklık nedeniyle kar bulmakta zorlandıklarını vurgulayan Küçükcontar, "Önceden kar çok yağardı, temini kolay olurdu. Şimdi 3 senedir kar yağmadığı için Toroslar'ın zirvesinden, Bolkar Dağları'ndan, Yıldız Dağı'ndan bu karı temin ediyoruz. Kimisi bunun kar olduğuna inanmıyor. Gösterdiğimiz zaman ise 'hakikaten karmış' diyorlar" şeklinde konuştu.

Kavun içinde servis ediliyor

Özel isteklere göre kavun içinde de karsambaç sunduklarını dile getiren Küçükcontar, "Kavunu ortadan kesiyoruz, içini temizleyip karı içine koyduktan sonra üzerine bal ekliyoruz. O kadar lezzetli oluyor ki o kavun; bir yiyen bir daha yiyor" dedi.

Çevre köyden gelen müşterilerden Melih Faruk Turgut da sabahtan akşama kadar bağ bahçe işleriyle uğraştıktan sonra akşamları karsambaç yiyerek serinlediklerini söyledi. Yaylada havanın serin olmasına rağmen yine de doğal kar yiyerek serinlemeye çalıştıklarını belirten Turgut, "Bu doğal kar kavunla birleşince 10 numara oluyor" diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan ve yaz tatili için memleketine gelen Süleyman Hilmi Yirik ise, "Yurt dışında çalışırken aklımız fikrimiz bu yayladaki karsambaçta oluyor. Yazın tatile geldiğimizde yemeden, serinlemeden geçemiyoruz. Bu doğal karı çok seviyoruz ve özellikle tüketiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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