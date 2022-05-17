Mersin'de 'Entegre Çocuk Politika Belgesi' için çalışmalara başlandı - Haberler

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve Türkiye Belediyeler Birliği ile 'Entegre Çocuk Politika Belgesi' için çalışmalara başladı. Mersin'in pilot bölge olacağı çalışma çerçevesinde gerçekleştirilen ilk toplantıda, Mersin nüfusunda çocuk verileri, yerelde çocuk sorunları ve neler yapılabileceği, çocuk dostu bütçeleme konuları ele alındı.

Çalışma alanlarından birisi her kamu kurumunda çocuk politikası oluşturulması ve tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması olan UNICEF ile iş birliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik yaptığı hizmetleri bir politika haline getirecek ve çocuk odaklı bütçe oluşturacak. Farklı daire başkanlıklarından ve UNICEF'ten temsilcilerin katıldığı ilk toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik hizmetleri, Mersin genelinde çocuk verileri, çocukla ilgili sorun alanları ve neler yapılabileceği konuşuldu. Çocuklara yönelik hizmetlerin politikalaştırılması ve çocuk dostu bütçelemenin yapılabilmesi için de yol haritasının konuşulduğu toplantıda, çocuk dostu şehirler, çocuk eylem ve faaliyet planlaması-metodoloji-iyi örnekler, Mersin Büyükşehir Belediyesi taslak çocuk eylem ve faaliyet planının hazırlanması, taslak entegre çocuk politika belgesinin hazırlanması konuları konuşuldu.

Toplantıda yapılan atölye çalışmasında 4 gruba ayrılan katılımcılar, çocuk koruma, çocuk katılımı, çocuk gelişimi, sosyal içerme, eğitim ve sağlık konuları üzerine çalışma yaptı. Katılımcılar, 6 konu başlığı üzerinde düşüncelerini, sorunların temelini, çözüm önerileri ve bu konularda paydaşların kimler olabileceği üzerine konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuk odaklı bütçe çalışmanın önemli bir parçası"

Toplantıda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Aile ve Çocuk Şube Müdürü Hasbi Salman, hizmetlerin tanıtıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara yönelik hizmetleri, çocuk haklarının korunması ve eğitim çalışmalarına dair yapılanları anlattı.

UNICEF Sosyal Politika Sorumlusu Görkem Güner'de gerçekleştirdiği sunumda çocuk dostu şehir kavramını anlattı. Güner, "Biz UNICEF olarak 2018 yılından itibaren çocuk odaklı bütçe üzerine çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu çalışmanın önemli bir parçası ve bizden desteklerini eksik etmediler. Bu yolda her türlü katkıyı sağladılar. Biz zaten Mersin Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyoruz" dedi.

Gönüllü belediyeler için bir çocuk politika belgesi olması gerektiği düşüncesinden yola çıktıklarını söyleyen Güner, "Bu politika belgesi bize belediyenin aslında çocukla ilgili temel prensipler uyguladığını, misyonunu, vizyonunu; aynı zamanda da çocukla ilgili eylemlerini gösterecek. Kendi stratejisine de yansıtabileceği bir politika belgesinden bahsediyoruz" diye konuştu.

"Amacımız gerçekçi, uygulanabilir ve sürekli hale gelebilecek bir format oluşturmak"

UNICEF'te Çocuk Dostu Bütçeleme ve Çocuk Dostu Şehir alanında çalışmalar yürüten Ali Ercan Özgür ise "Farklı şehirlerde pilot uygulamalar yapıyoruz. Bu tip araştırmalar zaman içerisine yayılan ve değişimlerini görebildiğiniz çalışmalar oluyor. Burada sevindirici olan gelişme şu; 10 yıldan beri elimizde gerçekten veri olan tek şehir Mersin. O açıdan da Mersin'e teşekkür ediyoruz. Çünkü bu tip çalışmalarda süreklilik çok önemli. Sizler belediyenin içindesiniz ve bu işlerin uygulaması ve en zor kısmını yapan insanlarsınız. Aslında uygulamayı bilen sizsiniz. Bizim yaptığımız çalışmalar yarı teorik, yarı rehber, yarı metot üretme üzerine ama bunlar uygulamadan, sahadan beslenmediği zaman hiçbir zaman gerçeği yansıtamıyor. Derdimiz sizlerin katılımıyla bunu olabildiğince gerçekçi, uygulanabilir ve sürekli hale gelebilecek bir format oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Toplantının ikinci gününe ise sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcileri katıldı. Birinci gün gerçekleştirilen konu başlıkları üzerinden birlikte yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel