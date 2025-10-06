Haberler

Mersin'de Engelsiz Kamp Programı Düzenlendi

Mersin'de Engelsiz Kamp Programı Düzenlendi
Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen 'Kamp Bizi Çağırıyor, Engelsiz Kamp' programı, Fatih Sultan Mehmet Kampı'nda gerçekleştirildi. Özel bireyler için düzenlenen kamp, farklı şehirlerden katılımcılarla deniz etkinlikleri, çocuk oyunları ve halk oyunları gibi aktivitelerle zenginleştirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Kızılay'ı tarafından "Kamp Bizi Çağırıyor, Engelsiz Kamp" programı gerçekleştirildi.

Türkiye Kızılay tarafından organize edilen "Kamp Bizi Çağırıyor, Engelsiz Kamp" programı, Fatih Sultan Mehmet Kampı'nda düzenlendi. Özel bireylere yönelik düzenlenen engelsiz kamp programına farklı şehirlerden çok sayıda davetli katıldı. Kampta düzenlenen programda öğretmen ve liderlerle, öğrencilere deniz etkinlikleri, çocuk oyunları, halk oyunları ve çeşitli aktiviteler yaptırıldı. Etkinlikler bir hafta sürdü.

Türkiye Kızılay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kamp Bizi Çağırıyor, Engelsiz Kamp" gibi etkinliklerin her yıl gerçekleştirildiği ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
