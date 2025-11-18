Haberler

Mersin'de Engelli Kadının Bahçedeki Kulübede Yaşaması Dikkat Çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de 42 yaşındaki engelli kadın Nuray Kanar'ın, ablası Elif Kanar tarafından bahçeye yaptırılan kulübede yaşaması görenleri üzüntüye boğdu. Ablası, kardeşine iyi baktığını belirtirken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mersin'de 42 yaşındaki engelli kadının 3 katlı bir evin bahçesinde yapılan kulübede yaşamını sürdürmesi görenlerin yüreklerini burktu. 3 yıldır kardeşine baktığını belirten abla Elif Kanar'ın ise "Annem bana emanet etti, ben kardeşime çok iyi bakıyorum, vasisi de benim, vicdanım rahat" dedi.

Yüzde 90 engeli bulunan 42 yaşındaki Nuray Kanar'ın, vasisi olan ablası Elif Kanar tarafından 3 katlı evin bulunduğu bahçeye yaptırılan kulübe şeklindeki tek odalı yerde kalması dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de ihbar üzerine dün bölgeye giderek inceleme yaptığı öğrenildi. Adrese giden İHA muhabirleri ise engelli kadının yaşadığı ortamı görüntüledi. Engelli aylığı alan 3 yıldır kardeşine bakan Elif Kanar ise durumla ilgili açıklamada bulundu.

Kendileri ile anlaşamadığı için kardeşine dışarda bir oda yaptıklarını belirten abla Elif Kanar (53), kaçıp gittiği için kilitli tuttuklarını, evin içinde ise çocuğuna ders çalıştırmadığından dolayı bahçedeki odada kaldığını söyledi. Kahvaltısını ve banyo gibi temel ihtiyaçlarını evine getirerek karşıladığını anlatan abla Kanar, "Ben kardeşime çok iyi bakıyorum, vasisi de benim. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden de geldiler. Ben kimseye teslim etmeyeceğimi söyledim. Annem bana emanet etti, bakıyorum vicdanım rahat. Annem öldükten sonra aşırı zayıfladı. O bizi görmezse zaten yaşayamaz" diye konuştu.

10 gün sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin tekrar gelip karar vereceğini anlatan Kanar, evinin üst katındaki dairede bulunan kiracıları ile mahkemelik olduklarını onu çıkarttıklarını da o eve taşıyacaklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.