Mersin'de Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ' Dünya Engelliler Günü'nün farkındalığına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenledi.

Mersin Valiliği himayesinde Toroslar Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, özel bireyler şiir okudu, konser verdi ve sportif becerilerini sergileyerek aşılmaz hiçbir engelin olmadığını gösterdi. Osmaniye Mahallesi Semt Sahasında düzenlenen farkındalık etkinliğine ev sahipliği yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, özel bireylerin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Geleneksel Türk oyunları olan çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, animasyon ekibinin gösterisi ve el işi sergisi de etkinliğe renk kattı.

Toroslar Belediyesinin Engelsiz Akademi Merkezinde eğitim gören ve Özel Sporcular Kursuna katılan özel gereksinimli bireylerinin yanı sıra Akdeniz Belediyesi Ampute Basketbol Takımı ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin öğrencilerinin yer aldığı etkinlik, büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, engellilerin toplumsal hayatta varlık göstermelerinin toplumu daha da zenginleştireceğine ve güçlendireceğine vurgu yaparak, "Bu etkinliğimize katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum. Dünya Engelliler Gününün farkındalığı açısından etkinliğimizin Mersin'e ve Toroslarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise hiçbir ayrım gözetmeksizin hayatın güzelliklerini ve zorluklarını hep beraber paylaştıklarını belirterek, "Bunu yaparken önemli olan engellerimiz değil, bir arada olabilme, çözüm üretebilme, sevgi dili kurabilme kapasitemizdir. Asıl engeller, zihinlerdedir. Biz bu engelleri aşmak için uğraşıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki bizi biz yapan engellerimiz elimiz, kolumuz, bacağımız değil, kalbimizdir. Kardeşlik ve dayanışma ruhumuzdur. Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız bir engel olmadığına yürekten inanıyorum. Özel çocuklarımızın içlerinde var olan şampiyon olma duygusunu yüreklendirmek hedefimiz. Ben özel çocuklarımızın hepsinin şampiyonluk hikayesi yazacağı bir alanı olduğunu düşünüyorum. Özel çocuklarımıza başarı hikayesi hediye etmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bizler elimizden geleni yapalım onlar sonrasını inşa edecektir" diye konuştu.

"Sizleri çok seviyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise programa katılan herkese teşekkür ederek, engellilerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Yılmaz, "Burada çok güzel bir tablo görüyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz, kardeşlerimiz ve büyüklerimizle bir aradayız. Toroslar Belediyesi Engelsiz Akademimizde 78, Özel Sporcular Kursumuzda 60 engelli kardeşimize eğitim veriyoruz. Etkinliklerimizle, çalışmalarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Güç, kuvvet, birlik, beraberlik gerektiren bir mücadele. Bu mücadelede hep var olan, dik olan engelli kardeşlerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi alkışlıyorum. Bir ömür boyu onlarla birlikte olan kıymetli ailelerine ve Mersin Valimiz olmak üzere kıymetli müdürlerimize, bu yönde çalışmalar yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklarımız, gençlerimiz sizleri çok seviyoruz. Bu şehrin öne çıkmış insanları olarak, sorumluları olarak çok seviyoruz. Sizlerin her türlü sıkıntınız ve derdiniz bizleri ilgilendiriyor. Engelsiz Akademi Merkezimizde ve Özel Sporcular Kursumuzda sizlere yönelik değişik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, protokol üyeleri ile birlikte etkinlik alanındaki sergileri gezerek, özel bireyleri güzel performansları ve çalışmalarından dolayı tebrik etti. - MERSİN