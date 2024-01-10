Mersin'de Dar Gelirli Vatandaşlara Ucuz Yemek İmkanı

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan 'Mahalle Mutfakları' projesi sayesinde dar gelirli vatandaşlar 3 çeşit sıcak yemeği 10 TL'ye alabiliyor. Kent genelinde 49 farklı noktada hizmet veren ve son olarak Osmaniye Mahallesi'ne kurulan mahalle mutfağına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını söyledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2020 yılında başlayan ve her gün binlerce vatandaşın faydalandığı projeden, dar gelirli, yemek yapmaya vakti olmayan ve yemek yapmayı bilmeyen vatandaşlar faydalanıyor. Bütçelerine bir nebze de olsa katkı sunması için Büyükşehir Belediyesinin mahalle mutfaklarını tercih eden vatandaşlar, aşhanede temiz bir ortamda pişen ve kent genelinde 49 noktada bulunan mutfaklarla sağlıklı ve ucuz yemeğe ulaşıyor. 10 TL ile 3 çeşit yemek alabilme imkanı bulan vatandaşlar ise projeden son derece memnun.

"Başladığı günden bugüne 2 milyondan fazla vatandaşa hizmet verdik"

Mahalle mutfaklarının 2020 yılında hizmet vermeye başladığını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Mustafa Gönen Dabak, "Projeye başlanıldığı günden bugüne 2 milyondan fazla vatandaşa hizmet verdik. Bu hizmetimiz sadece dar gelirlilerle sınırlı değil. Evde yemek yapamayan insanlar da gelip burada yemek alabilirler. Şu anda Tarsus, Erdemli ve merkez ilçelerde olmak üzere toplam 49 noktada vermekteyiz" dedi.

Temsili ücretlerle hizmetlerini sürdürdüklerini kaydeden Dabak, 10 TL gibi düşük bir ücretle hizmet verdikleri için taleplerin her geçen gün arttığını söyledi. Her mahalleden talep geldiğini belirten Dabak, "Osmaniye Mahallesi'ne yeni açıldı. Bütün mahallelerde açılması için biz elimizden geldiğince çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Dabak, vatandaşlara çağrı yaparak, "Vatandaşlarımızı doyurucu yemeklerini gelsinler buradan uygun fiyatlara alsınlar ve yemeğin tadını çıkarsınlar" diye konuştu.

Mahalle mutfakları her kesimden binlerce kişiye doyurucu, temiz ve ucuz yemek sağlıyor

Annesi yaşlı olduğu için yemek yapmaya zamanı olmadığını söyleyen Önder Kaptaç, "Yemekler muazzam, çok memnunuz. Evde yemek yapamayan herkes gelsin, bu hizmetlerden faydalansın" şeklinde konuşurken,

ekmek büfesi işlettiği için yemek yapmaya vakit bulamadığını söyleyen Çiğdem Nurtop, mahalle mutfakları sayesinde sıcak ve doyurucu ev yemeklerini ucuza alabildiğini dile getirdi. Çocuklarının da çok sevdiğini belirten Nurtop, "Hem çalışanlar hem yemek yapamayanlar için ideal" dedi. - MERSİN