Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda jandarma komandoların silahları ile yaptığı gösteri ve zeybek oyunu büyük beğeni aldı.

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın sabah saat 09.30'da Kültür Merkezi Şeref Salonunda tebrikleri kabulüyle başladı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, siyasi partiler, askeri erkan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı törende Vali Pehlivan, tek tek tebrikleri kabul etti. Tebrik töreninin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Buradaki törene vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı. Törende Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer ile birlikte cipe binerek meydandaki öğrenciler ve halkın bayramını kutladı, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

"Vatanına, milletine aşık bir medeniyetin temsilcileriyiz"

Törende konuşan Vali Pehlivan, Türk milletinin tarihi şanla, şerefle, gururla, takdire şayan başarılarla, tarihi zaferlerle ve destanlarla dolu olduğunu belirterek, "Yüreği sevgiyle, merhametle, inançla, kararlılıkla, vatan sevdasıyla, vatana bağlılığıyla, bayrak ve bağımsızlık aşkıyla dolu bir milletin mensuplarıyız. Halime gül, zalime diken olan bir medeniyetin mensuplarıyız. İncinse de incitmeyen, güçlü iken affetmesini, zorda dahi olsa lütfetmesini bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Vatanına aşık olan, bayrağına aşık olan, ona düşman eli değdirtmeyen, değdirtmeyecek olan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Böyle bir tarihe, böyle bir yüreğe, böyle bir medeniyete sahip bir millet olarak tarih boyunca o uzun yolculuğumuz boyunca Cumhurbaşkanlığımızın forsunda temsil edilen ve 100 yıl önce en son ve ilelebet var olacağına inandığımız Cumhuriyetin temellerini atmış ve bugünlere gelmiş bir milletin mensupları olarak, haklı gurur ve onur içerisindeyiz. Bu haklı gurur ve onurla Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz" dedi.

"Türk milleti aç ve susuz kalmış ama asla vatansız kalmamıştır"

Türk milletinin uzun tarih yolculuğunda çeşitli zorluklardan geçtiğini vurgulayan Pehlivan, "Zaman zaman belki aç kalmıştır, susuz kalmıştır ama asla vatansız kalmamıştır. Asla bağımsızlığından ödün vermemiştir. İşte 100 yıl önce. 600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti çeşitli sebeplerle yedi düvelin de üzerine gelmesiyle bitap düşmüştü ve düşman güçleri 'Herhalde bu kez başarıyoruz. Bu kez Türk milletine diz çöktüreceğiz' dediği bir anda yine hayalleri suya düşmüştü. Çünkü özgürlük olmayan bir ülkede yıkılış vardır, özgürlük olmayan ülkede ölüm vardır. Kurtuluşun, ilerlemenin anası özgürlüktür. Birinci Dünya Savaşı bitti ama bizim mücadelemiz bitmedi. 'Ya istiklal ya izmihlal' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkmış ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Atatürk milletin önünde yürümüş, millet de onu takip etmiş, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle bu mücadeleyi vermiştir. Bu mücadelenin ne kadar zor ve zorluklar içerisinde verildiğini iyi biliyoruz. Bugünler vesilesiyle bu zorlu mücadeleyi veren ecdadımızı hiçbir zaman unutmadığımız, unutmayacağımız ecdadımızı saygıyla, hürmetle yad ediyoruz. Nice kahramanlarımız var, nice yiğitlerimiz var, yaşı küçük ama kendi yiğit delikanlılarımız var. Kılık değiştirip cepheye koşan Halime Çavuşları, kundaktaki bebeğini bırakıp cepheye koşan Nene Hatunları, Kahramanmaraş'ta Ulu Cami'nin kürsüsünde 'Kalede düşman bayrağı varken biz burada cuma namazı kılamayız' diyerek 'Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz' diyen Rıdvan Hocaları, düşmana yük taşıyan 150 araçlık konvoyu tahrip ederek Antep'e girmesini engelleyen Şahin Beyleri, Ali Efeleri, Şerife Bacıları ve daha nice isimli, isimsiz kahramanları asla unutmadık, unutmayacağız. Onlar yavrusunu, bebeğini değil, istiklalini, gençliğini değil, istiklalini, canını değil, vatanını önceliklendirdi. ve yurdun dört bir tarafında canı pahasına cansiperane bir mücadele ortaya koyarak işte bu vatanı, bu yurdu, bu devleti ilelebet payidar kılacak şekilde bizlere teslim etti. Biz bu kahramanlarımızı hatırlarken sorumluluklarımızı da hatırlıyor, sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerektiğini de ifade ediyor, idrak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelecek yüzyıl ' Türkiye Yüzyılı' olacaktır"

Bugün duygulu ve coşkulu olduklarını kaydeden Pehlivan, "100. yılımızı kutluyoruz ve yeni bir yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na adım atıyoruz. ve inanıyoruz ki bir ve beraber olduğumuz sürece vatanımıza, bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize dört elle sarıldığımız sürece bu değerlerimizi her alanda daha çok çalışarak, daha da kıymetlendirdiğimiz sürece inanıyoruz ki bu yüzyılda Türkiye'mizin yıldızı çok daha fazla parlayacaktır, gelecek bizim olacaktır. Bu duygularla Cumhuriyetimizin 100. yılını en içten, en iyi dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, aziz gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gelecek yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacaktır elbet. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Cumhuriyet" şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan'ın konuşmasının ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam eden tören, resmi geçitle sona erdi. Kutlamalarda jandarma komandoların yaptığı silahlı hareket gösterisi ve zeybek oyunu büyük beğeni aldı. - MERSİN