Mersin'de 'Çocuk Meclisi' hayata geçiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ' Çocuk Meclisi' hayata geçiriyor. Projeyle Mersin'de yaşayan çocukların kentsel aidiyet kazanması, erken yaşta demokrasi bilincini içselleştirmesi ve yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine dahil edilmeleri planlanıyor.

Çocuk Meclisi'nde yer almak isteyen 9-14 yaş arası tüm çocuklar, 2 ile 25 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden başvuru yapabilecek. 60 asil 60 yedek üye ile toplamda 120 çocuğun yer alacağı Çocuk Meclisi'nde 60 asil üyenin 30'u kız, 30'u ise erkek çocuklardan oluşacak. Çocuk Meclisin ilk oturumu ise 11 Kasım'da gerçekleşecek. Büyükşehir belediyesinin 5 yıllık planları içerisinde Çocuk Meclisi projesinin de yer aldığını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, "Projemizin altyapısını tamamladık. Bütün bu çalışmaları, Çocuk Meclisi'yle taçlandıralım istedik. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi olarak çok yüksek oranda alan çalışması yapıyoruz. Amacımız ütopik kenti hazırlayabilmek ve zaten o idealle yola çıktık. Çocuklara güvenli, sağlıklı, neşeli, mutlu bir kent, mutlu bir yarın bırakmak istiyoruz. Tabi ki bunu da doğaya, hayvanlara, insanlara ve bunların birbirleriyle olan ilişkisine önem vererek yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Çocukların sorumluluk bilinci kazanmasını, aidiyet hissi oluşturmalarını, hem birbirlerine hem de topluma karşı sorumlu olmalarını ve aynı zamanda iyi eğitimli birer vatandaş olarak yetişmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Dokucu, "Biz kamu personeli olarak, kente karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ama aynı zamanda vatandaşlarımızın da kente karşı sorumluluğunu ifade edip, onun farkındalığını gösterip, bu farkındalıklarla da çocuklarımızı yeni yaşam kentimize hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Çocuk Meclisi'nin, bu farkındalığın oluşmasında büyük katkı sağlayacağını ifade eden Dokucu, "Bu sayede çocuklar düşüncelerini ifade edebilecekler. Arada kuşak çatışması olduğu için, bazen biz onların gözüyle göremeyebiliyoruz. Dolayısıyla mesafeyi kapatmak için çalışıyoruz. O yaştaki çocukların kendi istedikleri gibi bir kentte yaşama ihtiyacını ifade etme fırsatı, bence çok heyecan verici. Ekipçe heyecanlıyız" diye konuştu. - MERSİN