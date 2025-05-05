Mersin'de Çocuğun Akülü Aracına Otomobil Çarptı
Mersin'de bir çocuk akülü araca yola çıkınca bir otomobil çarptı. Olay anı kameraya yansıdı ve kaza ucuz atlatıldı.
Otomobil, çocuğun bindiği akülü araca böyle çarptı
MERSİN - Mersin'de bir çocuk akülü araçla yola çıkınca otomobil çarptı, ucuz atlatılan kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto sokağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akülü araca binen çocuk trafikte yola çıktı. O anlarda dönüş yapıp yola giren bir otomobil akülü araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile akülü araç ileri fırlarken, kaza ucuz atlatıldı.
O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel