Mersin'de Çerkes Sürgünü ve Soykırımı Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Mersin'de, Çerkes sürgünü ve soykırımının 161'inci yılı anısına sessiz yürüyüş düzenlendi. Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Karadeniz'de yaşanan acıyı Akdeniz'e karanfil atarak andı ve 'unutmadık, unutmayacağız' mesajı verdi.

Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'nin anma programı kapsamında Kültür Park sahilindeki programda Çerkesler, yerel kıyafetleri ile ellerinde meşale ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe çevre illerdeki Kafkas Kültür ve Dayanışma Dernekleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonunda Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda toplananlar ağıt, şiir ve dualar okudu.

Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Ateşalp, dünya tarihinin en büyük soykırımlarından biri olan 21 Mayıs 1864 Çerkes soykırımı ve sürgününde kaybedilen insanları anmak ve adalet talebini dünyaya duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi. Ateşalp, "Bugün burada, Çerkes halkının tarihindeki en kara günlerden birini, yüreklerimizi dağlayan büyük sürgünü ve soykırımı anmak için toplandık. 161 yıldan fazla bir zaman geçti. Ama acımız dinmedi, yaramız kabuk bağlamadı. Çünkü bu, sadece bir göç değil, bir halkın köklerinden koparılması, bir medeniyetin dağıtılması, bir yaşam biçiminin yerle bir edilmesidir" dedi.

"Kafkasya'nın dağlarından Karadeniz'in karanlık sularına sürülen atalarımız, açlıkla, hastalıkla, acıyla mücadele ederek Osmanlı topraklarına sığındı" diyen Ateşalp, konuşmasını şöyle sürdürdü, "Binlercesi sürgün yolunda hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise sürgünün yükünü omuzlarında, kalplerinde ve ruhlarında taşıyarak kimliklerini, dillerini ve kültürlerini yaşatmanın mücadelesini verdiler. Bugün bizler onların evlatlarıyız. Bugün burada dimdik duruyorsak, bu onların azmi, sabrı ve inancı sayesindedir."

Etkinlik sonunda Çerkes sürgünü ve soykırımı anısına denize çelenk ve gül atıldı. - MERSİN