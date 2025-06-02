Mersin'de Boğulan Öğrenci Çorum'da Toprağa Verildi

Mersin'de Boğulan Öğrenci Çorum'da Toprağa Verildi
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Mersin'in Silifke ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden lise öğrencisi Cemal Emre Kurt'un cenazesi memleketi Çorum'da defnedildi. Olayda iki öğrencinin daha kurtarılamadığı bildirildi.

Mersin'de serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden lise öğrencisi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen olayda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kampa giden öğrencilerden bazıları, yüzmek için denize girdi. Havanın rüzgarlı, denizin dalgalı olması nedeniyle öğrencilerden 3'ü suda çırpınmaya başladı. Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki Cemal Emre Kurt kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Cemal Emre Kurt'un cenazesi, memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyüne getirildi. Köyde kılınan cenaze namazının adından Cemal Emre Kurt'un cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Çorum Valisi Ali Çalgan ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit de Kurt'un ailesine taziye dileklerini iletti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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