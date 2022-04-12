Belediye temizlik personelinden örnek davranış

Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Ali Kılıç, temizlik yaptığı caddede bulduğu ve içerisinde yaklaşık 3 bin lira olan cüzdanı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 yıldır Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinde görev yapan temizlik personeli Ali Kılıç, merkez Mezitli ilçesi Vatan Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada cüzdan buldu. Kılıç, birim amirini arayıp olayı bildirerek, cüzdanda bulduğu telefon numarasından sahibi Hasan Çelik'e ulaştı.

"Kendisi mutlu oldu, onu mutlu ettiğimiz için biz de mutlu olduk"

Ali Kılıç, cüzdanı bulma anını anlatırken, "Mezitli bölgesinde, GMK Bulvarında çalışıyorum. Temizlik işi yapıyorum. Sabah saat 8.30-9.00 civarında Vatan Caddesini biraz geçince bir petrol istasyonunun karşısında yerde bir cüzdan gördüm. Cüzdanı aldım, amirimi aradım. Makine İkmalde müdürümüz cüzdanın sahibine ulaştı. Daha önce de böyle kıymetli eşyalar bulduk. Polise, vatandaşa teslim ettim" dedi.

Cüzdanın sahibi Hasan Çelik'in çok mutlu olduğunu kaydeden Kılıç, "Belki de bir aylığıdır. Kendisi mutlu oldu, onu mutlu ettiğimiz için biz de mutlu olduk" ifadelerine yer verdi.

"Bu zamanda böyle insanlar bulmak çok zor"

Yaklaşık 2 saat içinde cüzdanına kavuşan Hasan Çelik ise 1 ay sonra bebeği olacağını ve eşinin sağlık giderleri için paraya çok ihtiyacı olduğunu anlattı. Mezitli'de elektrik ve su faturasını yatırmaya gittiğinde cüzdanını kaybettiğini söyleyen Çelik, "O güzergahta temizlik işlerinde çalışan arkadaşlar bulmuş. Allah razı olsun kendilerinden, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Paraya da ihtiyacım vardı. Eşim hamile, hastanede yatıyor, çocuğumuz gelmek üzere. Aşağı yukarı 3 bin lira para vardı. Şu anda da sağlık giderleri için çok ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

Cüzdanı kaybettiğini anladığında çok üzülüp paniklediğini söyleyen Çelik, "Bayağı bir aradım, sitenin altını üstüne getirdim, düşürebileceğim yerlere baktım. Sonra cüzdan içerisinde bir telefon numarası bulmuşlar. Çalıştığım işyerinin patronu aracılığıyla ulaştılar. Bu zamanda böyle insanlar bulmak çok zor. Arkadaşlar hem temizlik işlerini güzel yapıyorlar hem de böyle buldukları emanetleri yerine teslim ederek bizleri gururlandırıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel