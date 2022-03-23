Son dakika... Vali Su: "Madde bağımlılığı ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in madde bağımlılığı konusunda çok mesafe kat ettiğini belirterek, bu konudaki mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber aralıksız devam ettiğini söyledi.

Madde bağımlılığının önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Turuncu Salonda yapılan toplantıya Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmasında bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret eden Vali Su, ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de tüm kurum ve kuruluşların çok ciddi çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi.

Madde bağımlılığı ile mücadelede, kişilerin bağımlı olmasını engellemenin ilk hedefleri olduğunu vurgulayan Vali Su; "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sosyal aktiviteler gibi farklı alanlara yönlendirip bu kötü alışkanlığa bulaşmamalarını sağlayacağız. Önceliğimiz bu sağlıklı yaşamı devam ettirmek. İkinci önemli konumuz da tüm tedbirlere rağmen madde bağımlısı olan kişilerin, tedaviye yönelik işlemlerini yapmak" dedi.

Konuşmasının sonunda, Mersin'in madde bağımlılığı konusunda çok mesafe kat ettiğini belirten Vali Su, bu konudaki mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber aralıksız devam ettiğini kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunumların yapılmasının ardından toplantı, görüş ve önerilerin dinlenmesi, gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla sona erdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel