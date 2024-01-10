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Mersin'de aranan 13 şahıs yakalandı

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Mersin'de polisi hakkında arama kararı bulunan 13 şahıs yakalandı. Mersin'de polis haklarında kasten öldürme, taksirle öldürme, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit ve çeşitli suçlardan aranan 22 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 13 şahıs yakalandı. Yakalanan aranan şahıslar emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Mersin'de aranan 13 şahıs yakalandı

MERSİN - Mersin'de polisi hakkında arama kararı bulunan 13 şahsı yakaladı.

Mersin'de polis haklarında kasten öldürme, taksirle öldürme, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit ve çeşitli suçlardan aranan 22 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 13 şahıs yakalandı. Yakalanan aranan şahıslar emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mersin Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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