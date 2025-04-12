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Mersin'de Alevi Katliamına Dikkat Çekildi

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Suriye'de Alevilere yönelik hak ihlalleri ve katliamlara karşı Mersin'de yapılan basın açıklamasında, uluslararası insan hakları örgütlerine ve Türkiye hükümetine müdahale çağrısı yapıldı.

(MERSİN) - Mersin'de çeşitli kurumların oluşturduğu Suriye'deki Katliamlara Karşı Dayanışma İnisiyatifi, AK Parti iktidarına ve uluslararası insan hakları örgütlerine "Suriye'de Alevi katliamını durdurun" çağrısında bulundu.

Suriye'deki Katliamlara Karşı Dayanışma İnisiyatifi, Suriye'de özellikle Alevilere yönelik hak ihlalelerine ilişkin Özgür Çocuk Parkında açıklama yaptı. Alevi Kültür Dernekleri üyesi Özcan Damla, aralık ayından bu yana Suriye'de yönetimde bulunan HTŞ'nin lideri Ahmed Şara'nın Antalya'da Türkiye Cumhuriyeti yetkililerince karşılanmasına tepki gösterdi.

"Suriye'nin birçok kentinden toplu katliam, kadınların kaçırılması ve tecavüze uğraması gibi insanlık suçu haberleri geldiğini" ifade eden Damla, şu ifadeleri kullandı:

"HTŞ yönetimi derhal bu saldırılara son vermeli ve Alevilerin meşru ve demokratik taleplerini tanımalıdır. Acilen Suriye'deki bütün kimlikleri ve inançları kapsayacak demokratik bir yönetimin kurulması gerekmektedir. Başta Türkiye hükümeti olmak üzere uluslararası barışı ve insan haklarını korumakla görevli olan kurumların ve uluslararası insan hakları örgütlerinin Alevilere yönelik katliamları durdurmak için harekete geçmelerini, Suriye'de yaşanan katliamların ve kadınlara yönelik şiddet olaylarının sorumlularının yargılanması için gerekli adımları atmalarını talep ediyoruz. Suriye'de Alevilerin korunması ve yardımların bölgeye ulaşması içi uluslararası kuruluşların kontrolünde insani koridorun açılması için çağrıda bulunuyoruz."

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Kaynak: ANKA / Yerel
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