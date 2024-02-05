Mersin'de ağır tonajlı araçların takip edeceği güzergahlar işaretlendi

Mersin'de ağır tonajlı araçların takip edeceği güzergahların işaretlendiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, artan trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik düzeninin kontrollü şekilde sağlanması amacı ile Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ağır tonajlı araçların (tır, kamyon, otobüs, beton mikseri, lastik tekerlekli iş makineleri) takip edeceği güzergahlar UKOME Genel Kurul kararlarıyla belirlendi. Bu bağlamda ağır tonajlı araçların girmelerinin yasaklandığı belirlenen noktalara gerekli trafik işaretlemeleri yapıldı. - MERSİN