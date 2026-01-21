Haberler

Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Mersin'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu ancak ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem, Erdemli ilçesinde 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD verilerine göre deprem bugün saat 16.12'de meydana geldi. Merkez üssü Erdemli ilçesi olarak açıklanan depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. İlk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
