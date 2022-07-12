Mersin'de '24. Dinler Buluşması' Etkinliği Yapıldı

24. Dinler Buluşması, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde Akbelen Şehir Mezarlığı'nda yapıldı.

24. Dinler Buluşması, bir süre önce hayatını kaybeden etkinliğin yaratıcısı Lina Nasif'in yokluğunda ilk kez düzenlendi. Akbelen Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen etkinlik, ney dinletisi ile başladı. Lina Nasif'in dostlarının konuşmacı olarak yer aldığı 'Lina Nasif' video gösterimi ile devam eden etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Atar, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu ve Mersinliler katıldı.

Yaptığı konuşmada Lina Nasif'in Mersin'de önemli bir iz bıraktığını belirten Hasan Gökbel, "İntikal ederken de yüreklerimizde derin izler bıraktı. Dinlerin buluşması etkinliği de Lina Nasif'in yönetmenliğini yaptığı bir etkinlikti. A'dan Z'ye etkinliğin bütün aşamalarında vardı. Hatta sunuculuğunu bile kendisi yapardı. Tüm dinleri buluşturan ve bayramda bir araya getirerek dua etmesini sağlayan bir kişilikti. Lina Nasif Mersin için bir semboldü. Hoşgörü ve insan sevgisi onun en büyük özelliğiydi" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Ayferi Tuğcu, "24'üncüsü yaptığımız ve Mersin'in özünü temsil eden bu buluşma ile bugünlerde dünyada çokça ihtiyaç duyulan hoşgörüye, birliğe, beraberliğe hep birlikte katkı sunmaktayız. Bu etkinliği bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde gerçekleştirmekteyiz ve Lina'ya söz verildiği gibi, bu etkinliğin bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini söylemeliyiz. Bunun için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer başta olmak üzere, tüm emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

MEDEKA Kültür Sanat Kurulu Başkanı Vahap Kokulu, Lina Nasif'in kendisi için hem abla hem kardeş hem de komşu olduğunu belirterek, "Onunla Mersin'in sanat, kültür ve üniversite dünyasında çoğu kez yollarımız kesişti. Her ikimiz ve tüm Mersin dostları olarak, Mersin'in zengin barış ve hoşgörü ortamının güçlendirilmesi için yapılan projelerde ve çalışmalarda, bizden destek isteyenlere gönüllü yardımcı olduk, ışık tutmaya çalıştık" açıklaması yaptı.

Etkinlikte; Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Mersin Cemevi Dedesi Erdoğan Sevim, Mersin İl Müftülüğü Temsilcisi Şemsettin Bulgan ve Latin İtalyan Katolik Kilisesi Pederi Roşan Cordeiro da kısa birer konuşma yaptıktan sonra dua edildi.

Dinler Buluşması etkinliği, tüm katılımcıların birlikte yaptıkları 'Evrensel Dua Okuma' ile son buldu.

ANKA / Yerel