Mersin'de 1919 genç aynı anda Zeybek oynadı - Haberler

Mersin'de 1919 genç aynı anda Zeybek oynadı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 1919 gençle birlikte 'Zeybek' oynadı. Daha sonra Atatürk'ün imzası ile silueti oluşturuldu.

MERSİN - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 1919 gençle 'Zeybek' oynadı. Daha sonra Atatürk'ün imzası ile silueti oluşturuldu. O anlar sosyal medyada da çok sayıda beğeni aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurdun dört bir tarafında olduğu gibi Mersin'de de coşkulu kutlamalar düzenlendi. Bayram kapsamında Mersin Erdemli Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde ise Belediye Başkanı Mükerrem Tollu 1919 gençle birlikte 'Zeybek' oynadı. Zeybek sonrası gençlerle Atatürk'ün imzası ile silueti oluşturuldu. Paylaşılan o anlar sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

1919 gençle aynı ruh ve heyecanla adım atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Büyük Atatürk'ün sevdiği, büyük Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayramı, Büyük Atatürk'ün yine en çok sevdiği oyunla 1919 gencimizle birlikte yad ediyoruz, kutlu olsun "dedi.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise "Ülkemizin sonsuza kadar yarışması için gençlerimiz hazır, inançlı, bizde onlara güveniyoruz "ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele döneminin başlangıcı olan 19 Mayıs'ı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği oyun olan zeybekle karşıladıklarını belirten gençler de, güzel bir etkinlik olduğunu, tüm emek ve uğraşlara değdiğini kaydetti.

Bugün Atatürk'ün en sevdiği oyun olan zeybeği oynadıklarına da değinen gençler, Atatürk'ün yolunda yürüdüklerini sözlerine ekledi.