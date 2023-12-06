Mersin Çocuk Meclisi İlk Etkinliğini Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Meclisi, ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Çocuklar, bilim ve sanatla dolu bir gün geçirirken belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi edindi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir asrı dolduran Cumhuriyet yüzyılında bir ilke imza atarak çocukların da kent yönetiminde söz sahibi olabilmesi ve kentle ilgili sorunların çözümünde aktif rol alması için Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Çocuk Meclisi, başkan ve komisyon üyesi seçiminin ardından ilk kez bir araya geldi.

Mersin'in 13 ilçesinden gelen Çocuk Meclisi üyeleri, 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni, sanatçı Mehmet Yılmaz'ın 'Post-Modern Ben' isimli sergisini ve son olarak da itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla bir ilke imza atarak hayata geçirilen 'Ata Eğitim Merkezi'ni gezdi. Gün boyu bir dizi geziyle hem öğrenen hem de eğlenen çocuklar, bilime ve sanata doyarken, yetkililerden edindikleri bilgiler sayesinde Büyükşehir'in çalışmalarından da haberdar oldular.

ÖZTÜRK: "ÇOCUK GÖZÜNDEN KENTİN SORUNLARI DAHA GÖRÜNÜR HALE GELDİ"

Çocukların geziyi çok sevdiklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Çocuk Meclisi'nin ilk etkinliğini yaptıklarını belirtti. Çocukların gezi sayesinde pek çok alanda bilgi sahibi olduklarını belirten Öztürk, "Hem bilim hem sanat hem de belediye hakkında bazı bilgilendirme çalışmalarımız oldu. En önemlisi de çocuklarımızın bir araya gelip birbirlerini tanımaları, Mersin ve ilçelerle ilgili önerileri birbirlerine sunmaları ve fikir paylaşımı yapmaları sağlanmış oldu. İlçelerimiz uzak olduğu için çocuklarımız bir araya gelemiyordu" dedi. Çocuk gözünden kentin sorunlarının da daha görünür hale geldiğini kaydeden Öztürk, "Daha çok etkinlik düzenleyip yan yana vakit geçirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

YEŞİLÇAYIR: "BÜTÜN ARKADAŞLARIMIN BURALARI GÖRMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Çocuk Meclisi Başkanı Meriç Yeşilçayır ise gezinin heyecan verici olduğunu vurguladı. Özellikle Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni çok beğendiğini belirten Yeşilçayır, Anamur'daki sınıf arkadaşlarının da gezmesi için çalışma yapacağını belirtti. Ata Eğitim Merkezi'ndeki sunumu da beğendiğini kaydeden Yeşilçayır, "Kendimizi itfaiyede çalışanların yerine koyduk" diyerek, itfaiye ekibinin zorlu bir görevi üstlendiklerinin altını çizdi.

ÇELİK: "ÇAĞ ATLAMIŞ GİBİ OLDUK"

Planetaryumu çok sevdiğini söyleyen Mut Çocuk Meclisi üyesi Cihan Çelik, "Buraya geldiğimizde çağ atlamış gibi olduk. Mut'ta böyle şeyler bulamıyorduk. Gezmek çok keyifliydi. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bitiriyorum: 'İstikbal göklerdedir'" sözlerine yer verdi.

GÜLTEKİN: "BU GEZİDEN SONRA MERSİN'İ DEĞİŞTİRECEĞİM"

Gezinin çok keyifli geçtiğini vurgulayan Çocuk Meclisi Üyesi Aysel Sude Gültekin, "Ben Meclis üyesi olarak kültür ve sanata daha çok önem vereceğim. Tüm çocukların eşit bir şekilde her şeye ulaşabilmesi için çalışacağım. Bu geziden sonra Mersin'i değiştireceğim" dedi.

AKYÜREK: "MERSİN'DE DAHA GÜVENLİ HİSSEDİYORUM"

Hem izleyerek hem de dokunarak deneyler yaptıklarını söyleyen Tarsus Çocuk Meclisi üyesi Emine Ela Top, "Küresel iklim hakkında çok fazla bilgi öğrendim. Sergi ise düşündürücüydü. İtfaiyeci ablalarımız, abilerimizin hangi eğitimlerden geçtiği hakkında bilgiler aldık ve bize de eğitimler verdiler. Belki ben de ilerde itfaiyeci olabilirim" ifadelerini kullandı.

Silifke Çocuk Meclisi üyesi Aslı Akyürek ise, çok fazla bilgi öğrendiklerinin altını çizdi. Özellikle Ata Eğitim Merkezi'nin zorlu parkurunu gördüğünde heyecanlandığını belirten Akyürek, "Kendimi Mersin'de artık daha güvenli hissediyorum" diye konuştu.