Mersin Büyükşehir, Yks'ye Giren Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, " Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı 9 YKS kurs merkezinde ücretsiz eğitim gören 4 bin 318 öğrencimizle bugünkü ve yarınki sınava hazırlandık. Biz de öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. Çünkü 1 yıl süresince alanında uzman branş öğretmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimizle birlikte bu sınava hazırlandık. Sınavın iyi geçeceğini düşünüyoruz. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman eğitimde fırsat eşitliğini savunarak, geleceğin mimarı olan gençlerimizin yanında olacağız" dedi.