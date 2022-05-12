Mersin Büyükşehir ve Çimsa İş Birliğinde 60 Akülü Araç, Özel Bireylere Teslim Edildi

MERSİN (ANKA) -

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çimsa iş birliğinde sosyal sorumluluk projesi olarak geleneksel hale getirilen 'Akülü Sandalye Dağıtım Töreni'nde bu yıl 60 özel gereksinimli bireye daha araçları teslim edildi. Düzenlenen törenle araçlar Başkan Seçer ve Çimsa Mersin Fabrika Müdürü Kalınağaç tarafından sahiplerine verildi. Başkan Seçer, "Sosyal devlet olmanın, sosyal belediye olmanın en önemli unsurlarından biri de özel yurttaşlarımızın her anında yanında olabilmek" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törene, Başkan Seçer'in yanı sıra Çimsa Mersin Fabrika Müdürü Mehmet Emin Kalınağaç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, Meclis üyeleri ve özel gereksinimli bireyler ile aileleri katıldı.

Başkan Seçer, pandeminin uzunca bir süre bu tarz buluşmaları engellediğinden bahsederek, geleneksel olarak Çimsa ile gerçekleştirdikleri dağıtım için bir arada olduklarını söyledi. Özel gereksinimli bireylerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, "Bu hafta özel bireylerimizi ilgilendiren bir hafta. Ben engelli kavramını pek kullanmak istemiyorum. Sizler bizler için özel bireylersiniz. Bu bireylerimizin aileleri de Belediye olarak bizim iş birliği yapmak zorunda olduğumuz ailelerimiz. Bu bir gereklilik değil bir zorunluluk. Sosyal devlet olmanın, sosyal belediye olmanın en önemli unsurlarından bir tanesi de bu özel yurttaşlarımızın her anında yanında olabilmek" dedi.

Başkan Seçer, sağlık alanında ve özel bireylere ayrı ayrı hizmet veren 2 ayrı daireyi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında bir araya getirdiklerini anlattı. Seçer, "Görevde olduğumuz 3 yıllık süre içerisinde pandemi gibi birçok çalışmamızı kısıtlayan çok önemli bir sürece rağmen bütün olanaklarımızı en üst seviyede kullanarak, özel bireylerimizin yanında olduk" diye konuştu.

"TOPLAMDA 180 AKÜLÜ ARACI SİZLERE DAĞITMIŞ OLACAĞIZ"

Akülü sandalye dağıtımında 60 aracı özel bireylere vereceklerinden bahseden Seçer, "Göreve geldiğimden bu yana Çimsa'nın çok değerli iş birliği sayesinde 120 akülü aracı dağıttık. Bugün de 60 aracımızı dağıtmış olacağız ve toplamda da 180 akülü aracı sizlere ulaştırmış olacağız. Ben bu vesileyle Fabrika Müdürümüz Mehmet Bey nezdinde tüm Çimsa ailesine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Diliyorum birçok kuruma örnek teşkil eder; onlar da kazançlarının bir miktarını sosyal sorumluluk anlayışı ile vatandaşlarımızın farklı ihtiyaçlarını karşılamak için bize sağlarlar. Bu da güzel bir örnek olur diye düşünüyorum" dedi.

Mersin'de 250 bin civarında özel bireyin bulunduğunu ve hepsinin kayıt altında olmadığını ifade eden Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Bizim kayıt altına alabildiğimiz özel birey sayısı yaklaşık olarak 32 bin 500. Tam rakam olarak da 32 bin 550 diyelim. Biz bu bireylerimize sistemli bir şekilde hizmet götürüyoruz. Önem verdiğimiz hizmetlerin başında Evde Bakım ve Sağlık, bu çok değerli ve önemli bir çalışma. Sadece özel bireylerimiz değil, yaş almış yurttaşlarımız için de hem Mersin'in merkezinde hem diğer bütün ilçelerde, Tarsus'tan Mut'a, Çamlıyayla'ya, Anamur'a kadar bu hizmeti sağlıyoruz ve her geçen gün, her geçen yıl bu hizmete talep artıyor. Bizim de yaptığımız bu hizmetin ne kadar önemli, değerli olduğunu görmemizi sağlıyor ve biz her geçen yıl da bu hizmeti artıracak önlemleri alıyoruz. Eleman, personel ve araç-gereç sayımızı artırıyoruz."

"GÖREVDE KALDIĞIMIZ SÜRECE MERSİN'DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DAİMA AĞIR BASACAK"

Bir Belediye Başkanı olarak sosyal projelere büyük önem verdiğini vurgulayan Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Yol her zaman yapılır, bugün yapamadık, yarın yaparız, gelecek ay yaparız. Alt yapı bir ay aksar, iki ay aksar yaparız ama insanın ızdırap çektiği bir saniyenin bile çok büyük bir değeri var. Eğer bir yönetici olarak insanın çektiği ızdıraba dokunamıyorsanız, bunun verdiği vicdani sorumluluk benim taşıyabileceğim bir vicdani sorumluk değil. İşte bu bilinçle, ben bunu taşıyamam, bu Allah katında da hukuk katında da vicdan katında da kabul edilebilir bir durum değil. Allah akıl vermiş, fikir vermiş, yasa vermiş, bütçe vermiş. Öncelikli olarak belediye başkanlarının halkın huzurlu, ızdırap çekmeden, aç kalmadan, üşümeden, kimseye muhtaç olmadan yaşamasını sağlama görevini bize yasalar vermiş. Yani bazılarının dediği gibi belediyecilik betondan ibaret değil. Yol yaptık, beton yaptık, belediyecilik bu değil. Biz görevde kaldığımız sürece Mersin'de sosyal belediyecilik anlayışı daima ağır basacak. Yani biz özel bireylerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaş almış yurttaşlarımızın, sokaktaki hayvanımızın, börtünün, böceğin, önce bu kesimlerin, dezavantajlı kesimlerin belediye başkanlığını yapacağız, onların belediyesi olacağız."

"BELEDİYELER KİMSESİZLERİN KİMSESİ KURUMLARDIR"

Bugüne kadar özel gereksinimli bireylere 740 adet medikal malzeme desteği yaptıklarını anlatan Başkan Seçer, Mola Evleri hakkında da konuştu. Başkan Seçer, "Vatandaşın özel bir çocuğu var, bu kadıncağız çarşıya çıkacak, alışveriş yapacak ya da doktora gidecek ya da herhangi bir işi var. Çocuğunu bırakacak kimsesi yok. İşte zaten belediyeler de kimsesizlerin kimsesi kurumlardır. Bu durumlarda belediye onların kimsesi olsun diye bu hizmetleri artırarak bizim devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ÖZEL BİREYLERİMİZE VERDİĞİMİZ EĞİTİMLER TAMAMEN BİLİMİN IŞIĞINDA"

Başkan Seçer, Yenişehir'de bulunan Engelsiz Yaşam Parkı'nın özel bireyler için sağladığı imkanları katılımcılarla paylaşarak, burada bocceden dans salonuna kapalı yüzme havuzuna kadar birçok hizmetin bulunduğunu kaydetti. Seçer, "Orada psikoloğumuz, özel eğitim öğretmenimiz, çocuk gelişim uzmanımız var. Yani bu yapılan eğitimler uzmanların eliyle yapılıyor. Öyle çalakalem, günü kurtarmak için 'çocuklar gelmiş, orada burada dolaşın, akşam evlerine gönderelim' değil. Bu özel bireylerimize verdiğimiz eğitimler tamamen bilimin ışığında" dedi.

"BEN EN ZOR GÖREVİ YAPIYORUM BU KENTTE; HEP ESKİYİ TAMİR EDEREK"

Başkan Seçer, yeni yaptıkları yolları ve kaldırımları özel bireylerin kullanımına uygun bir şekilde yaptıklarını hatırlatarak, "Yollar, hissedilebilir kaldırımlar, karolar ve fayanslarla döşeniyor. Yaşanabilir bir kent, engelsiz bir kent; söylemde güzel de uygulamada bu var mı? Hadi eskiyi anladık. Eski de zaten şöyledir; hayat da böyledir, yeniyi yapmak en kolayıdır, eskiyi tamir etmek zordur. Şimdi ben en zor görevi yapıyorum bu kentte. Hep eskiyi tamir ederek. Zaten yeni yaptığımda sorun yok. Yeni yaptığını, modern, çağdaş, olması gerektiği şekliyle, çalmadan, çırpmadan yapıyorsun. Çaldırmıyorsun da. Bunu haykırarak söylüyorum. Altını çiziyorum. Kimsenin çalmasına da müsaade etmiyorsun. Arkanı döndüğün zaman; herkesin aklına belediye denince, devlet denince rant geliyor. Biz zaten olduğu gibi yapıyoruz, olması gerektiği gibi. Yapmamış mı? 'Sök kardeşim burayı tekrar olması gerektiği gibi yap' diyorum. Sizin paralarınızı koruyorum" diye konuştu.

Yeni alınan Sarı Limon otobüslerin özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun olduğunu yineleyen Başkan Seçer, otobüs şoförlerinin de vatandaşlara nazik davranması gerektiğini, bu amaçla otobüs şoförlerine eğitim verildiğini söyledi. Seçer, "792 otobüs şoförümüze eğitim veriyoruz özel bireylerimiz ile ilgili. Sosyolog, fizyoterapist, psikolog, bir de bir özel bireyin velisi, bir aile efradı bu eğitimlere katılacak. Bizim toplu taşımada bir özel bireyin seyahat etmesi için bir adap olacak. Bunlar lafta olmuyor. Hepimize bir görev düşüyor. Özel bireylerimiz ayrıcalıklı insanlar. Hem biz yöneticiler hem vatandaşlar bunu bilmek zorunda" dedi.

KALINAĞAÇ: "PROJEYİ BU YIL DA GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Çimsa Mersin Fabrika Müdürü Mehmet Emin Kalınağaç, Engelliler Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve paydaşların katkılarıyla projeyi bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Projemizi; engelli bireylerin sosyal yaşama dahil olmaları ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekme hedefiyle başlatmıştık. 2015 yılından beri 341 adet akülü sandalyeyi ihtiyaç sahibi bireylerimize bağışladık. Bu sayının her yıl katlanarak artmasını ve başka kurumlara da örnek olarak desteklenen bir konu haline gelmesini canı gönülden temenni ediyorum. Değerli iş birliği için Sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na, yardımlarını esirgemeyen ve daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"AYAKLARIMIZI VE AYAKKABILARIMIZI YENİLEDİ"

Törende sandalyesini teslim alan özel bireylerden Zübeyde Taş, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz bu duyarlılığı için. Ayaklarımız oldu, ayakkabılarımızı yeniledi" diye konuştu.

Özel bireylerden Kübra Tunç da "Bizim gibi ayakları erkenden emekli olmuş insanlara bu tür yardımlar yaptıkları için gerçekten canı yürekten teşekkür ediyorum. Ben sonradan engelli olmuş biri olarak hayatın ne kadar zor olduğunu daha önce belki bu kadar engelliler adına bilmiyordum, sonradan öğrendim. Gerçekten Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Düşürmüşse de böyle yardımcı olan insanlardan Allah çok razı olsun" dedi.