Mersin Büyükşehir Üretici Kadın Stantları Babalar Günü'ne Özel Kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın stantları bu kez ' Babalar Günü' için kuruldu. Kadınlar; el emeği ürünlerini 17-19 Haziran arasında Palm City AVM'de sergiledi. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ürünler, babalara sunulan değerli hediyeler arasında yerini aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer kadın emeğini görünür kılan çalışmalara düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde kadınlar; el emeği ürünlerini, ' Babalar Günü'ne özel Palm City AVM'de kurulan stantlarda sergiledi. 17 Haziran'da kurulan stantlar, 3 gün boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"HEM ÜRETİCİLER MEMNUN HEM DE TÜKETİCİLER"

Babalar Günü'ne özel kurulan stantlar hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde görevli Burcu Sert, şunları söyledi:

"Amacımız alışveriş merkezi ziyaretçilerine biraz daha kadın elinden üretimi göstermekti. Çok güzel, yoğun ilgiyle bir aradayız burada. Üretici kadın stantları sayesinde Mersin halkı kadın elinden üretime çok alıştı. Öte yandan Mersin'in alışveriş merkezlerinde bu şekilde satış olması, kadınlarımız ve alıcılar için çok güzel tepkilere neden oluyor. Kadınlarımız el emeği ürünlerini tüm özel günlere, özel konsept çalışmaya dönüştürdüler. Bu da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel tüm etkinliklerinden kaynaklanan bir alt yapı çalışmasıyla doğdu. Hem üreticiler memnun hem de tüketiciler. Artık insanlar Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak örneğin 'Anneler Günü'nde nerede stant açacaksınız? Ona göre alışveriş yapacağız' deyip kadın elinden üretimi de destekliyorlar. Bu konuda yaptığımız çalışmalardan biz de çok mutluyuz."

"KADIN ÜRETİCİLERE DESTEKLERİNDEN DOLAYI, BAŞTA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLMAK ÜZERE HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kadın üretici standında büyük emekle hazırladıkları ürünleri sergileyen Zahide Bener Kurt, "Palm City'de Babalar Günü'ne özel ürünlerimizle kadın üretici stantlarında yerimizi aldık. Eşsiz babalarımız için ürettiğimiz eşsiz ve özgün el emeği göz nuru ürünleri vatandaşların beğenisine sunduk. Kadın üreticilere desteklerinden dolayı, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Kadınlara bu tür destekleri her yerde ve her alanda görmek istiyoruz" diye konuştu.

"HEM EVİMİZE EKONOMİK ANLAMDA KATKI SAĞLIYORUZ, HEM DE SOSYALLEŞİYORUZ"

Üretici kadınlardan Cevahir Kocaağaç da "Vahap Seçer Başkanımızın bize sunmuş olduğu kadın üretici pazarlarına katılım sağlıyoruz. Bundan çok memnunuz. Şu an amacım sadece satış değil, sosyal olarak da aktifleşiyoruz. Yeni yeni insanlar tanıyoruz. Ürünlerim taş tozudur. Alçı değil ve hepsi kendi el emeğimdir. Babalar Günü'ne özel de uygun tespihler, anahtarlıklar, bardaklar yaptık. Babalar çınar gibidir. Bize hiç böyle bir olanak tanınmamıştı. Vahap Başkan geldikten sonra böyle bir fırsatın tanınması gerçekten bizler için çok güzel bir şey. Çünkü hem evimize ekonomik anlamda katkı sağlıyoruz, hem de sosyalleşiyoruz. Ayrıca el emeğimizi sergilemek bizim için büyük bir başarı" dedi.

"KADINLARIN BÖYLE ŞEYLER ÜRETMESİ, KENDİ ÇABALARIYLA SANATSAL ÇALIŞMALAR YAPMASI ÇOK HOŞ"

Stantları gezen vatandaşlardan Berivan Akbaba Dursun, "Eşimle beraber geldik. Burada sanatsal bir çalışma olmuş. Tablolar falan çok güzel olmuş. O yüzden de dolaşıp görmek istedim. Kadınların böyle şeyler üretmesi, kendi çabalarıyla sanatsal çalışmalar yapması çok hoş. Yani bir kadın olarak benim de çok hoşuma gitti. Belediye'nin kadınlara hem destek olması hem de sanatsal anlamda bir şeyler yapılması çok güzel. Keşke böyle şeyleri daha fazla görsek. Diğer belediyelerde de görsek. Gurur verici" dedi.

ANKA / Yerel