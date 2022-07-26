Mersin Büyükşehir Kurs Merkezleri'nde Lgs'ye Hazırlanan 102 Öğrenci Nitelikli Okullara Yerleşti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme LGS Kurs Merkezleri'nde öğrenim gören öğrencilerin sınav sonuçları belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre, uzman eğitmenler öncülüğünde sınava hazırlanan 573 öğrenciden 102'si nitelikli okullara yerleşmeyi başardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren 9 LGS Kurs Merkezi, 25 Temmuz'da açıklanan sınav sonuçlarıyla başarısını ortaya koydu. Kurs Merkezleri'nde öğrenim desteği sağlanan 573 öğrenci, dönem boyunca uzman eğitmenler eşliğinde sınava hazırlandı. Yoğun ve doğru bir çalışmanın ardından girilen sınav sonrası açıklanan LGS sonuçlarıyla, 102 öğrenci yüksek başarı gösterdi. Nitelikli okullara girmeye hak kazanan 102 öğrenicinin 41'i Fen Lisesi, 57'si nitelikli Anadolu Lisesi ve 4'ü de Sosyal Bilimler Lisesi'ne yerleşti.

"41 ÖĞRENCİMİZLE FEN LİSESİ'Nİ KAZANMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri Müdürü Cem Karakuş, "9 LGS kurs merkezimizde 573 öğrencimizle 1 yıl boyunca sınavlara hazırlandık. 41 öğrencimizle Fen Lisesi'ni kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 57 öğrencimiz Nitelikli Anadolu Lisesi'ni, 4 öğrencimiz de Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanarak bizleri çok mutlu ettiler" dedi.

"HER YIL GEÇEN YILDAN DAHA BÜYÜK BAŞARI GÖSTERMEK İÇİN, ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde; her geçen yıl, bir önceki yıldan daha başarılı olmayı hedeflediklerini kaydeden Karakuş, "Branşlarında profesyonel eğitim kadromuzla, şimdiden gelecek yıla hazırlanmaya başladık. Her yıl geçen yıldan daha büyük başarı göstermek için, elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Öğrencilerimize desteğimiz de her geçen yıl daha da artarak devam edecektir. Eğitim ve öğretimi destekliyoruz. LGS kurs merkezimizdeki hizmetlerimiz burada sonlanmıyor. Asıl amacımız, ilerleyen süreçte çocuklarımıza üniversiteyi kazandırmak. Bundan sonraki süreçte de onları ücretsiz bir şekilde üniversiteye hazırlık aşamasında desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel