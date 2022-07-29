Mersin Büyükşehir Kurs Merkezi'nden Lgs Başarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Tarsus'ta faaliyet gösteren Yenice, Eski Ömerli ve Mithatpaşa LGS Kurs Merkezleri'nin imkanlarından faydalanan dokuz öğrenci, Fen Liseleri'ne girmeye hak kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için dezavantajlı bölgelerde açtığı Kurs Merkezleri'nde başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Tarsus'ta faaliyet gösteren Yenice, Eski Ömerli ve Mithatpaşa LGS Kurs Merkezleri'nin imkanlarından faydalanan dokuz öğrenci, geçen günlerde açıklanan sınav sonuçlarının ardından Fen Liseleri'ne girmeye hak kazandı. Birçok öğrenci de nitelikli Anadolu Liseleri'ne yerleşme şansı buldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA BAŞARIMIZI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mithatpaşa LGS Kurs merkezi Sorumlusu Aycan Uçar, geride kalan eğitim-öğretim dönemini başarılı bir şekilde geçirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Tarsus'ta ilk olarak açtığımız LGS kurs merkezimiz Mithatpaşa Mahallesi'nde. Mithatpaşa Mahallesi bu yıl, 110 sekizinci sınıf öğrencimize hizmet verdi. Bu öğrencilerimizden 6'sı Fen Lisesi, 10'u nitelikli Anadolu Lisesi'ni kazandı. Bunun yanı sıra ikinci olarak açtığımız Eski Ömerli Mahallesi'ndeki LGS kurs merkezimizde de 45 öğrencimizden 2'sini Fen Lisesi'ne, 1'ini de Sosyal Bilimler Lisesi'ne gönderdik. İlk senemizde yaşadığımız bu başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki senelerde de bu başarımızı katlayarak arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi Rehber Öğretmenlerinden Yaren Kırat, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in eğitime verdiği önem ve açtığı Kurs Merkezleri sayesinde öğrencilerimize verdiğimiz emek başarıyla sonuçlandı.Rehberlik sunumları, motivasyon etkinlikleri, etüt çalışmaları, bireysel görüşmeler ve son olarak tercih danışmanlığı hizmetimiz ile öğrencilerimizin hep yanındaydık" diye konuştu.

"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Arzu ettiği Fen Lisesi'nde okuyacağı için sevinçli olduğunu belirten öğrencilerden Eray Kırılmaz, "Bu süreçte bütün hocalarıma teşekkür ederim. Bize çok bize yardım ettiler, emek verdiler. Bize davranışları ve ders anlatımları gerçekten çok iyiydi. Psikolojik açıdan çok zor bir süreçti, ama emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum" dedi.

Öğrencilerden Tuana Sarıkaya ise "Bu kurumda eğitimde fırsat eşitliği için Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederim. Birçok yönden hocalarımız çok ilgiliydi. Her şey için hocalarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Fahrettin Paşa Mahallesi'nde oturan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Eski Ömerli LGS Kurs Merkezi'nde eğitim gören Rabia Polat, "Özellikle 7'den 8'e geçenlere tavsiye ediyorum. Ben faydasını gördüm. Şu an hayalimdeki okula gideceğim" dedi.