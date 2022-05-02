Mersin Büyükşehir, Kabir Ziyaretinde Vatandaşları Yalnız Bırakmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda kabir ziyaretine giden vatandaşları mezarlıklarda Su, şeker ve çiçek ikramıyla karşıladı. Mezarlıklara giden vatandaşlara ücretsiz servis sağlayan Büyükşehir Belediyesi, mezarlık içi ulaşımda ise vatandaşlara ring aracı hizmeti sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nda kabir ziyaretine giden vatandaşları ikramlarla karşılayıp mezarlık içi ulaşımda ise vatandaşlara ring aracı hizmeti verdi.

VATANDAŞLAR SU, ŞEKER VE ÇİÇEK İKRAMIYLA KARŞILANDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, mezarlıklara gidecek vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı sundu. Makine İkmal'den kalkan otobüsler, kent merkezindeki birçok güzergahtan geçerek vatandaşları Güneykent ve Akbelen mezarlıklarına ulaştırdı. Mezarlıklar Dairesi ise bayram öncesi temizliği yapılan mezarlıklarda kabir ziyaretlerini yapan vatandaşları Su, şeker ve çiçek ikramıyla karşıladı. Mezarlık içi ulaşımda ise vatandaşlara ring aracı sağladı. Ring aracını kullanan görevliler, vatandaşlara ziyaret edecekleri kabirleri bulma sürecinde de yardımcı oldu.

"ÇOK GÜZEL KARŞILANDIK"

Vatandaşlar, mezarlıklarda sunulan hizmetlerden memnun kaldıklarını belirtti. Ahmet Pendir, sunulan hizmetlerle ilgili, "Belediyemizden Allah razı olsun. Biz, belediye başkanımızdan memnunuz. Allah, bu hayrı yapanlara bin katını versin, yar ve yardımcısı olsun. Çok güzel karşılandık" dedi.

"BU SICAKTA BİR DAMLA SU OLSUN YETER"

Hanım Pendir de "Ben de razıyım. Böyle bir hizmeti bize sunmuşlar. Binlerce kere razı olsun, memnun olduk. Bu sıcakta bir damla su olsun yeter" diye konuştu.

Vatandaşlardan Muhlis Otay ise "Allah bin kere razı olsun. Su koymuşlar, vatandaş sudan faydalanıyor. Araç koymuşlar, arabadan faydalanıyoruz. Daha ne olsun? Herkesin bayramı kutlu olsun" dedi.