Mersin Büyükşehir'in Yörük Müzesi Çadırına Ziyaretçilerinden Yoğun İlgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2’ncisi gerçekleştirilen ‘Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’ ne katıldı. 3 gün boyunca süren festivalde Mersin’deki Yörük kültürünün ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı ‘Yörük Müzesi’ çadırı, yerli ve yabancı pek çok turistin beğenisi kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2'ncisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Yörük Türkmen Festivali' ne katıldı. 3 gün boyunca süren festivalde Mersin'deki Yörük kültürünün ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 'Yörük Müzesi' çadırı, yerli ve yabancı pek çok turistin beğenisi kazandı.

Yörük kültürü değerlerinin tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen festivalde dünyanın dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmen konuklar ağırlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Yörük çadırında Mersin'de yerli halkın önem verdiği Yörük kültürü, yöreye özgü yöresel lezzetleri ve Mersin'in tarihi ve turistik pek çok yeri tanıtıldı. Yerli ve yabancı pek çok katılımcının yoğun ilgi gösterdiği 'Yörük Müzesi' çadırı ziyaretçilerin beğenisini topladı.

3 gün boyunca süren festivalde, el sanatlarından halk danslarına, atlı sporlardan cirit oyunlarına, dans gösterilerinden konserlere kadar Yörük kültürü tüm yönleriyle tanıtıldı. Ziyaretçiler, binlerce yıllık geçmişe sahip olan Yörük kültürünü temsilen halı, kilim dokumacılığı, dericilik ve keçecilik, geleneksel kıyafetler gibi Yörük değerlerini yakından tanıma imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Yörük çadırı da festivalde ilgi odağı oldu. Mersin'in yöresel değerlerinin ve yöreye özgü lezzetlerinin tanıtıldığı çadırda, ziyaretçilere Mersin'in meşhur lezzetlerinden cezeryesi, Silifke'nin tarımsal ürün kuruları, Coğrafi İşaret Tescilli ürünlerinden Bozyazı kavutu ve Tarsus Bandırması, muz pestili, kavurga ve kaynar gibi pek çok ürün ikram edildi. Çadırı ziyaret eden konuklara Mersin'de önemli bir yere sahip alternatif tarım ürünlerinden lavantaya özgü lavanta kolonyası, lavanta kesesi, iğne oyası bileklikler ve Yörük bebek magneti gibi ürünler hediye edildi.

Yörüklerin geleneksel yaşantılarının anlatıldığı çadırların yanı sıra ziyaretçilerin eğlenmesi ve güzel zaman geçirmesi için düzenlenen konser ve etkinliklerle konuklar keyifli anlar yaşadı. Festivalde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu; Anamur, Mut, Silifke ve Tarsus yörelerine özgü gösteri sergileyerek ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.

ŞAHUTOĞLU: "FESTİVALDE, YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ ANLATAN ÇOK GÜZEL BİR YÖRÜK SERGİSİ OLUŞTURDUK"

'2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'ne katılımın oldukça yüksek olduğunu ve festivalde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yöresel ürünlerinin de tanıtıldığını ve ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunduklarını aktaran Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "Çok güzel bir alan oluşturulmuş. Geçen sene de çok güzeldi. Bu sene de değişik illerden, Yörük derneklerinden, belediyelerden gelen katılımcılar var. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu ortamda bulunmaktan son derece keyif aldık. Bu bölgede bize verilen alan içerisinde çok güzel bir Yörük sergisi oluşturduk. Ziyaretçiler de bu sergiye yoğun bir ilgi gösterdi. Sergi içerisinde Yörük kültürünü oluşturan onların tanıtım materyallerinin olduğu güzel bir alan kurduk. Standımızı gezen ziyaretçilerimize Mersin'e özgü Standımızda özellikle bilmeyenler için kaynara ilgi yoğun oldu" dedi.

YEŞİLLEME: "YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ ANLATAN ÇOK GÜZEL BİR OLAY"

Etkinlikte Mersin'e ve Türkiye'ye özgü pek çok ürünün tanıtıldığını ve ikramlarda bulunulduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı ve İncirli Köyü Muhtarı Mustafa Yeşilleme, "Ortam çok çok güzel. Bu yıl 2.'si yapılıyor ama sanki çok uzun yıllardır yapılıyor gibi. Her şey mükemmel. Bu güzel geçmişi anlatan çok güzel bir olay. Mersin'e saygılarımızı ve sevgilerimizi yolluyorum. Başkanımız Vahap Seçer'e de selamlarımı gönderiyorum. Kısa süre önce Mağusa'daydı. Onunla yüz yüze tanışma imkanım oldu. Yapılacak yerel seçimlerde Başkanımıza başarılar diliyorum. İnşallah Büyükşehir'e tekrardan seçilip, bu güzel hizmetlerine devam eder" diye konuştu.

ÜZER: "MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇERİSİNDE EL EMEĞİNİN BOL OLDUĞU ÇOK GÜZEL BİR ÇADIR HAZIRLAMIŞ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu Yörük çadırında ziyaretçilerine ürünler hediye ederek, insanları onore ettiğini söyleyen Adana Akdeniz Yörük Türkmenler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sibel Üzer, "Vahap Başkanımızla 2 hafta önce Mersin'de bir seminerdeydik. Kendisini çalışmalarından dolayı tebrik ederim. Mersin Büyükşehir de çok güzel bir çadır hazırlamış. Ürünler, Büyükşehir'in el emeği ile organik şekilde yapılmış. Lavanta kokuları, bez bebekler, magnetler var. Yaptığı ürünleri burada sergilemesi çok güzel" dedi.

ÖZER: "FESTİVALDE, MERSİN'İ EN GÜZEL ŞEKİLDE HER YÖNÜYLE TEMSİL ETTİK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Halk Oyunları biriminde görevli Mülkiye Özer, festivalde hem kültür hem sanat anlamında Büyükşehir'i temsil etmek için yer aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Güzel bir şekilde Mersin'i temsil ettiğimizi düşünüyorum. Hem oyunlarımız hem müziklerimiz hem de yöresel kıyafetlerimiz ve lezzetlerimizle. Kültürün zenginleşmesi ve insanların kaynaşması için çok gerekli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Antalya halkı bizi çok güzel karşıladı. Coşkuları ve heyecanları için bize kattıkları için teşekkür ederim. Biz Mersin olarak sadece bir yöreyle sınırlı değiliz. Yöresel zenginliklerimiz ve kültürümüzle çok zenginiz. Silifke, Tarsus, Anamur yöresi, zeybeklerimiz, iki dörtlük oyunlarımız var. En zengin stantlardan biriyiz. Mersin'le, Başkanımızla gurur duyuyorum. Hepimiz canla başla Mersin'imizi temsil ediyoruz."