Mersin Büyükşehir Belediyesinin üreticiye desteği sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmanın önünü açmak ve üreticileri girdi maliyetleri altında ezdirmemek için sürdürdüğü tarımsal destek hiztmetleri çerçevesinde, Akdeniz ilçesindeki örtü altı sebze üreticilerine yönelik 'Sera ipi, yapışkan tuzak ve organik gübre dağıtımı' töreni gerçekleştirildi.

Tören çerçevesinde Akdeniz ilçesine bağlı 14 mahalledeki 3 bin 500 üreticiye 37 bin 500 kilogram sera ipi, bin 500 üreticiye bin 500 kutu yapışkan tuzak ve 500 üreticiye de 2 bin 500 litre sıvı organik gübre desteği verildi. Kazanlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, örtü altı yetiştiriciliğinin tarımda ilk yatırımı en yüksek olan üretim çeşidi olduğuna vurgu yaptı. Bu üretimin tarımın diğer alanlarına nazaran oldukça meşakkatli olduğunun altını çizen Seçer, "Özel bir bölge, iklim, toprak olacak. Sera yapacaksın, ev inşa eder gibi para harcayacaksın. En pahalı tohumu ve en pahalı gübreyi alacaksın. Her tarafı risk, her tarafı meşakkat. Bir de 24 saat uyumayacaksın. Bir çocuğu yetiştirir gibi yetiştiriyorsunuz. Bazen evi aksatıyorsunuz ama serayı aksatmıyorsunuz. Sizin elinize, yüreğinize, alın terinize sağlık" dedi.

Belediye başkanı olarak üreticilere destek olmaları gerektiğini kaydeden Seçer, "Tarım böyle bir şey. Altından değerli. İnsan hayatından değerli bir şey var mı? İnsanı yaşatan ise gıdadır" ifadelerini kullandı.

"Yaşamak için üreteceğiz"

Belediye Başkanlığı görevine başladığı ilk günden bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma çok önemli destekler verdiklerini söyleyen Seçer, "Yaşamak için üreteceğiz. Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar ayrım yapmadan her üreticinin yanında olacağız. Özellikle küçük aile işletmeleri ve altını çizerek söylüyorum; kadın üreticiler başta olmak üzere desteklerimizi sürdüreceğiz. Bizim asıl hedef kitlemiz onlar. Bizim derdimiz küçük üreticiye destek vermek. Yoksa büyük üreticinin zaten sermayesi var. Ona Tarım Bakanlığı destek verecek" diye konuştu.

Seçer, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'ni anlattı: "Model olacak bir uygulama"

Hayvancılıktan seracılığa, meyvecilikten arıcılığa kadar her bölgeye ve alana ulaştıklarını kaydeden Başkan Seçer, göreve geldikleri günden bu yana 254 kilometre HDPE ve çelik sulama borusu dağıtımı yaptıklarını ifade etti. Bu yıl içerisinde konargöçerlerin kullandığı, özellikle Toroslar'ın eteklerinde hayvancılık yapanların elektrik ihtiyacını karşılamak için de 360 adet güneş paneli dağıtımı yaptıklarını kaydeden Seçer, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nin detaylarını anlatarak, "Her zaman söylüyorum; bakanlığa model olacak bir uygulama. Çünkü Mersin'de hayvancılık gelişsin istiyoruz. Damızlık veriyoruz ki, üretilen hayvanlar ırk olarak bu bölgeye uygun olsun. Tarımı bilen bir başkan, daire başkanı, daire başkanlığında çalışan iyi mühendisler, çalışkan insanlar olursa, bu hizmetler oluyor" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesindeki çalışma huzurunu ortadan kaldırmaya yönelik girişimleri kınadığını da dile getiren Seçer, şöyle devam etti; "11 bin insanın çalıştığı Mersin Büyükşehir Belediyesine çalışanlar üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanları, çalışma huzurunu ortadan kaldırmaya yönelik hareketleri buradan kınıyorum. Bunu yapmayın. Derdi memlekete hizmet olan bir belediye başkanı bunu, kıymetli mühendisleriyle ve memurlarıyla yapar, sokağı temizleyen elemanıyla, vatandaşa kibar davranan otobüs şoförüyle yapar. Tarımsal desteğe gelen, kibar, nazik davranan Tarım Dairesi çalışanlarıyla yapar. Memnuniyet ondan artar."

"2. dönemimizde de aynı şevk ve inanç içerisinde olacağız"

Belediyenin, belirli bir disiplin manzumesi çerçevesinde çalışan ciddi bir kamu kurumu olması gerektiğini ve böylelikle beldesine hizmet vereceğini kaydeden Seçer, "Biz bu işi ve görevi eğer iyi yapıyorsak, 11 bin çalışanımızla beraber yapıyoruz. Bir başına yapma lüksüne sahip değiliz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana o gün nasıl şevk ve inanç içerisindeysek, sizlerden aldığımız desteğin, sorumluluğun bilincinde görevi yapıyorsak, o günden bugüne değişen hiçbir şey olmadı. Yarınlarda da 2. dönemimizde de olmayacak. Daha çok çalışacağız. Eserlerimizi gördükçe daha çok şevkle ayağımız işimize gidecek, sabah daha erken kalkacağız. Bu iş böyle. Hepimiz çalışacağız, başarılı olacağız" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen tören ile 14 mahalleden toplam 7 bin üreticiye destek sağlayacaklarını kaydeden Seçer, "Bu desteği alacak üreticilerimizin üretimi bereketli olsun. Umarım her yıl yaptıkları üretimden misli misli para kazansınlar. Daha güzel ve daha çok üretimler yapsınlar ki evlerine para girsin, çocukları güzel eğitimler alsın, güzel bir evde otursunlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Allah kimseye muhtaç etmesin. Zaten sosyal devlet budur. Vatandaşını kimseye muhtaç etmeyen devlet, sosyal devlettir" dedi. Devlet kavramının çok büyük olduğunu ve belediyelerin de devletin birer kurumu olduğunu söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerek pandemide gerekse deprem sonrasında depremzedelere yapılan yardımların insanların gözünü boyamak için olmadığına dikkat çekerek, "Vicdanımız rahat, her işi kalbimizle, gönülden yaptık ama sizin kesenizden yaptık. Ben emanetçiyim, çalışmak zorundayım. Ben bir daha belediye başkanı olmaktan ziyade son nefesimi verirken, kendimle hesaplaşırken, gözlerimi rahat yummak zorundayım" diye konuştu.

"Asla hiçbir noktada ayrımcılığımız olmamıştır"

Başkan Seçer, gerçekleştirilen hizmetlerin hiçbirisinde asla ayrımcılık yapılmadığına dikkat çekerek "Yaptığımız görev kolay bir görev değil. Bir siyasi partiyi temsilen seçiliyoruz. Ama hizmet dediğiniz zaman asla hiçbir noktada ayrımcılığımız olmamıştır. Bu bölgeler daha çok hizmeti hak ediyor. Bu bölgeler üretiyor ve devlete vergisini ödüyor. Bu bölgeler zaman zaman hizmetlerde olumsuz ayrımcılığa uğruyor, bunu da söylemekte yarar var. Kim üzerine alınırsa alınsın" şeklinde konuştu.

Karaduvar'a prestij cadde projesi geliyor

"Burada güzel hizmetler oldu, daha da olacak, olmalı" diyerek sözlerini devam ettiren Seçer, "Bu bölgeye ne yapılsa yeterli değil. Daha da fazlası olacak. Ben hiçbir dönemde burada böyle kaliteli yollar görmedim. Mersin Büyükşehir Belediyesi otoban gibi yollar yapıyor. Yakın zaman sonra Karaduvar'a prestij caddeleri yapacağız. Bir balıkçı kasabası, restoranların olduğu güzel bir kasaba, mahalle haline getireceğiz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yolun da binanın da kaldırımın da her şeyin en kalitelisini yapıyoruz, yapacağız. Önümüzdeki günlerde Homurlu ve Kazanlı'yı ilgilendiren 7 milyon Euro'luk FRIT-II kapsamında yapacağımız altyapı-kanalizasyon projesinin temelini de atacağız. Çok kısa bir sürede yapacağız. İşlemleri tamamlandı" dedi. - MERSİN