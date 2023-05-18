Mersin Büyükşehir'in Refakatçi Evi Bugüne Kadar Bin 924 Vatandaşı Ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, hasta ve yakınları için “Dosthane” adıyla hayata geçirdiği ücretsiz Refakatçi Evi projesi, Ocak 2021 tarihinden bu yana misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Hizmet verdiği süre boyunca toplam 874 hasta ve 1050 hasta yakınını ağırlayan Refakatçi Evi, misafirlerine sıcak bir aile ortamı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, hasta ve yakınları için "Dosthane" adıyla hayata geçirdiği ücretsiz Refakatçi Evi projesi, Ocak 2021 tarihinden bu yana misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Hizmet verdiği süre boyunca toplam 874 hasta ve 1050 hasta yakınını ağırlayan Refakatçi Evi, misafirlerine sıcak bir aile ortamı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin beğenilen sosyal belediyecilik hizmetlerinden biri olan ve "Dosthane" adıyla hayata geçirdiği ücretsiz Refakatçi Evi, kapısını hasta ve hasta yakınlarına açmayı sürdürüyor. Uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden, merkezdeki hastanelere gelen yurttaşların kalacak yer sorununa çözüm olan proje sayesinde, hasta ve hasta yakını yurttaşların bu ihtiyacı sorun olmaktan çıktı. Refakatçi Evi, açıldığı Ocak 2021'den bu yana 874 hasta ve 1050 hasta yakını olmak üzere, toplam 1.924 vatandaşa hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yürütülen Refakatçi Evi projesi ile kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi gören hastaların ve yakınlarının konaklama sorunu çözülürken, hastanelere uzak ilçelerde ve kırsal mahallelerde yaşayan hasta ve hasta yakınlarının, yaşadıkları zor süreçte her bakımdan yardımına koşuluyor. Onkoloji tedavisi gören hasta ve yakınlarının 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenlerin ve refakatçilerinin ise en fazla 30 gün süreyle ücretsiz konaklama yapabildiği Dosthane'de, konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin yanı sıra, hastaların hastaneye ulaşımları da Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği servisler ile yapılıyor.

YUMUŞAK: "MİSAFİRLERİMİZE BİR EV ORTAMI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Merkeze uzak olan ilçelerde ve kırsal mahallelerde ikamet eden ve merkezde yer alan kamu ile üniversite hastanelerinde tedavi gören hasta ve yakınlarını Refakatçi Evi'nde ağırladıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Dosthane Refakatçi Evi Sorumlusu Dila Yumuşak, "Refakatçi Evimizde kalan hastalarımıza ve yakınlarına kahvaltı, akşam yemeği, psiko-sosyal destek hizmeti ve otel ile hastane arasında transfer hizmeti sunuyoruz. Ayakta ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarımız 30 gün, onkoloji servisinde tedavi gören misafirlerimiz 45 gün konaklayabiliyorlar. Refakatçi Evi'ne girişte TC kimlik kartı, hastanın ikametgah belgesi ve hastanede tedavi gördüğüne dair evrak gerekiyor. Vatandaşlarımız, Alo 185 Teksin Mersin'i arayarak Refakatçi Evi'ne başvuruda bulunabiliyorlar" dedi.

Refakatçi Evi'nde sıcak bir aile ortamı yaratmaya çalıştıklarını ve kalan misafirlerin kendilerini evlerindeymiş gibi rahat hissetmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Yumuşak, "Çünkü uzak yerlerden geliyorlar. Burada uzun süre tedavi görüyorlar. Bu yüzden kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Her zaman için bize başvurulabilirler, kapımız onlara daima açık. Misafirlerimiz burada kaldıkları süre boyunca birbirleriyle arkadaş oluyorlar, daha sonrasında da iletişime devam edebiliyorlar" diye konuştu.