Mersin Büyükşehir'in Kursiyerlerinden 'Bahar Esintileri' Konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde verilen kültür-sanat kurslarında koro eğitimi alan kursiyerler, 'Bahar Esintileri' konseri verdi. 20 kursiyerin yer aldığı 'Bahar Esintileri' konserinde, Türk Sanat Müziği Topluluğu ses sanatçıları da kursiyerlere eşlik etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde verilen kültür-sanat kurslarında koro eğitimi alan kursiyerler, 'Bahar Esintileri' konseri verdi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen konser, Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Şefi Güney Özdemir yönetiminde verildi. 20 kursiyerin bulunduğu, konsepti ve sloganı 'Bahar Esintileri' olan konserde, Türk Sanat Müziği Topluluğu ses sanatçıları da kursiyerlere eşlik etti. Birbirinden duygulu parçaların icra edildiği konserde 15 eser seslendirildi.

Konsepti ve sloganı'Bahar Esintileri' olan konser vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, kursiyerler de Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında aldıkları eğitimi sahnede deneyimlemenin keyfini yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, konser sonunda tüm ekibi tebrik ederek, Şef Güney Özdemir'e çiçek takdim etti.

ANKA / Yerel