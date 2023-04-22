Mersin Büyükşehir'in İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde Planetaryum Çalışmalarının Yüzde 80'i Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde hazırlıkları süren ‘İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin Türkiye’nin en büyüğü olacak olan ‘Planetaryum’ kısmında sona gelindi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde hazırlıkları süren 'İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin Türkiye'nin en büyüğü olacak olan 'Planetaryum' kısmında sona gelindi.

Üzerinde titizlikle çalışılan İklim ve Çevre Bilim Merkezi, ziyaretçilerin, iklim ve çevre adına deneysel ve uygulamalı etkinlikleri bulabileceği, keşfetme alanlarının olacağı, farklı konu başlıklarını deneyimleme fırsatı bulabilecekleri ve bilimsel bakış açısı yakalayabilmelerine olanak sağlayacak bir merkez olacak. İçerisinde 121 interaktif deney düzeneği, atölyeler, planetaryum, fuaye, bekleme alanı, bilimsel gösterilerin yapılacağı konferans salonu yer alacak. Merkez'de ayrıca bilim ürünlerinin satılacağı bir Bilim Mağazası ve misafirlerin dinlenebilecekleri bir Bilim Kafe de olacak.

Birinci katta yer alacak planetaryumda, bilgisayarla yönlendirilen çoklu projeksiyon cihazı ve balık gözü lensi ile kubbe şeklinde hazırlanan bir yapının içinde güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin 360 derecede 3 boyutlu görüntüleri yansıtılacak. Bu alanda, uzay boşluğundaki hareketlerin gerçekçi bir şekilde simüle edilebilmesi sağlanacak. Çelik konstrüksüyonların büyük bir çoğunluğunun yerleştirildiği planetaryumun yüzde 80'i tamamlandı.

SEVİN: "121 TANE İNTERAKTİF DENEY DÜZENEĞİ OLACAK"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürü Onur Sevin, merkez hakkında bilgi vererek, "Bilim Merkezimiz tematik bir bilim merkezi. İklim ve çevre alanında oluşan bir bilim merkezi. Bu alanda zemin kat, dış alan ve birinci kat olmak üzere, deney düzeneklerinden oluşan aynı zamanda yine birinci katta bir planetaryumdan oluşan bir bilim merkezi. Toplamda 121 tane interaktif deney düzeneği olacak. Bunlar eğitmenler eşliğinde iklim ve çevre temalı eğitimlerin, mevcut kitleye aktarıldığı deney düzenekleri olacak. İklim ve çevre temalı olacak olan deney düzeneklerinde genel kültür ve robotik alanları da olacak. Yine yukarı katımızda eğitmenler eşliğinde; çocukların da gelen misafirlerin de interaktif olarak müdahil olabilecekleri, dönüş alabilecekleri deney düzenekleri bulunacak" dedi.

Merkezin daha çok öğrencilere yönelik olacağını belirten Sevin, "Hedef kitlemiz daha çok 6-14 yaş olmakla beraber, tüm vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız. Hafta sonu veli-öğrenci beraber katılım sağlayacak. Hafta içi daha çok okul-bilim merkezi işbirliği olarak çalışacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PLANETARYUMU OLACAK"

İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin içerisinde bulunacak olan planetaryumun, kapasite olarak Türkiye'nin en büyüğü olacağını belirten Sevin, "Birinci katımızda planetaryum olacak. Bu planetaryum aslında bir simülasyon sistemi olup; astronomi ve uzay bilimleri alanında öğrenme, farkındalık oluşturma gibi çalışmaları aktaracağımız üç boyutlu panoromik görüntü ve ses sistemi olacak. Aslında planetaryumumuz bittiği zaman, Türkiye'deki en geniş kapasiteye ulaşan planetaryum olacak. Bu özelliğiyle de Türkiye'nin en büyük planetaryumu olacak" dedi.

"4 ATÖLYEMİZDE ÖĞRENCİLERİMİZE ALAN EĞİTİMLERİ VERECEĞİZ"

Sevin, merkezde bulunacak olan atölyeler hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Bu atölyelerimiz 'Minik Mucitler, 'Robotik', 'İklim ve Çevre' ve 'Deniz Canlıları Atölyesi'. Bu atölyelerimizde planlanan zamanlarda, eğitmenler eşliğinde öğrencilerimizle alan eğitimleri, alan çalışmaları ve onların ufuklarını açabilecekleri çalışmalar yapacağız. Yine birinci katımızda bilimsel şovların, bilimsel sahne gösterilerinin yapılacağı 150 kişilik bir konferans salonumuz da mevcut."

Planetaryumun hazırlığında sona geldiklerini sözlerine ekleyen Sevin, "Planetaryumumuz sona yaklaştı. Yakın zamanda tamamlanacak. Deney düzenekleri ve dış alan çalışmalarımızı ise sonbaharda tamamlamayı planlıyoruz. Bilim Merkezi'ne gelen misafirlerimiz için temel hedefimiz, iklim ve çevre alanında farkındalık oluşturmalarını ve bunları bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak" dedi.