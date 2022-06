Mersin Büyükşehir'in İhtiyaç Sahipleri İçin "3,5 Liraya 3 Çeşit Yemek" Uygulaması Devam Ediyor - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mahalle mutfaklarında ihtiyaç sahiplerine '3,5 liraya 3 çeşit yemek' desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Birileri tok yatarken bir diğerinin aç yatması sadece dinen değil vicdanen de insanın aklının alacağı bir şey değil" dedi. Belediyenin hizmetinden yararlanan bir yurttaş, "2 güne bir etli yemek yiyoruz, ben 2 güne bir yiyemem imkansız. Ayda 1 kilo et alsam şükrederim, şimdi bunu bile alamıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, derinleşen ekonomik kriz ve yoksulluk sonucu geçim sıkıntısı çeken yurttaşlara mahalle mutfakları uygulaması ile destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aşhanede yaptıkları 3 milyonuncu yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Büyükşehir'in 30 ayrı noktada sabit ve 1 de mobil olmak üzere 31 mahalle mutfağı hizmetlerini sürdürüyor. Maddi sıkıntı çeken yurttaşlar ve üniversite öğrencileri, büyükşehirin mahalle mutfak noktalarında 3,5 liraya 3 çeşit yemek desteğinden yararlanmak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de gelir dengesizliğinin uç noktalarda olduğunu belirterek, sosyal belediyecilik gereği ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarının altını çizdi. Seçer şunları söyledi.

"BİRİLERİ TOK YATARKEN BİR DİĞERİNİN AÇ YATMASI SADECE DİNEN DEĞİL VİCDANEN DE İNSANIN AKLININ ALACAĞI BİR ŞEY DEĞİL"

" Mersin, gelir dağılımında makasın çok açık olduğu bir yer. Hem zengin bir kent hem maalesef yoksul bir kent. Öğrenci kenti, 50 binden fazla öğrenci var burada. Bütün bunların ışığında sosyal belediyecilik tam da Mersin'e uygun bir şey. Bu anlayışla birçok projeyi hayata geçirdik; mahalle mutfakları, gıda katkıları, çocuklara mama, süt, yaş almış yurttaşlarımıza, kronik rahatsızlığı olan yurttaşlarımıza evine kadar sıcak yemek götürmek gibi birçok konuda sosyal projelerimizi hayata geçirdik. Bu bir dünya görüşü, ideoloji, yönetim anlayışı, anlayış meselesi ama her şeyden önemlisi bunun insani boyutu çok önemli. Birileri tok yatarken bir diğerinin aç yatması, sadece dinen değil vicdanen de insanın aklının alacağı bir şey değil."

Mersin Büyükşehir Belediyesi görevlisi de yemek hizmetini şöyle anlattı:

"BU ZORLU GÜNLERDE VATANDAŞLARIMIN YANINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ"

"Özveri ile çalışan aşhanemizde bugüne kadar çeşitli hizmetlerimizde toplam 3 milyonuncu yemeğimize ulaştık. Mahalle mutfak noktalarımızda da akşam 4'ten sonra verdiğimiz hizmette 30 ayrı sabit noktamız ve mobil mutfak tırımız olmak üzere toplam 31 noktada mahalle mutfak hizmeti vermekteyiz. Mobil mutfak tırımızı uzak ilçelere, hizmeti aksatmamak adına birer hafta olmak üzere gönderiyoruz. Bu zorlu günlerde vatandaşlarımın yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz ve onların beslenmelerini, gıda içeriği, besin değerleri olarak maksimum düzeyde katkı sağlamak istiyoruz. Büyük bir memnuniyet var bu da bizi memnun ediyor. Vatandaşımız memnun oldukça bizler de Mersin Büyükşehir çalışanları ve ailesi olarak ayrı bir mutluluk yaşamaktayız."

Evde yemek desteğinden faydalananlar, yemekleri lezzetli bulduklarını ve hizmette çok memnun olduklarını dile getirdi.

"ALLAH GÖNDERENDEN RAZI OLSUN, FAKİR FUKARANIN BELEDİYESİ KARNIMIZI DOYURUYOR"

Yaşlı bir kadın, "Yemekleri güzel yapıyorlar, beğeniyorum. Benim gözüm görmüyor, yapamıyorum. Yemeklerini seviyorum, Allah gönderenden razı olsun, fakir fukaranın belediyesi karnımızı doyuruyor" dedi.

Orta yaşlı bir vatandaş, "1 seneye yakındır her zaman yemeğimizi getiriyorlar, yemekler lezzetli. Maddi durumum yok bana bakıyorlar, her gün getiriyorlar, muntazam lezzetli yemekler, karnım doyuyor. Vahap Seçer'den Allah razı olsun fakirin yanında her zaman yanımızda" derken; başka bir yaşlı vatandaş da "Yemeğim geldi çok güzel başkanıma çok teşekkür ederim, başkanım bir tanedir" diye konuştu.

Mahalle mutfağı hizmetinden faydalanan Mersinliler de 3,5 liraya 3 çeşit yemek yedikleri için memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

"2 GÜNE BİR ETLİ YEMEK YİYORUZ, BEN 2 GÜNE BİR YİYEMEM, İMKANSIZ"

Yaşlı bir kadın: "Yemek güzel memnunum, her zaman alıyorum. Kimileri engelliyor fakir fukara bir şey görmesin diye kimi de böyle yardım ediyor, Allah razı olsun."

Orta yaşlı kadın: "Vahap Bey'in verdiği bu yemekleri alarak evimizde soframızı kurup rahatlıkla karnımız doyuruyoruz. Bu yemeği evde pişirecek olsam yağını ayrı sebzesini ayrı alıyoruz. 2 güne bir etli yemek yiyoruz, ben 2 güne bir yiyemem, imkansız. Ayda 1 kilo et alsam şükrederim, şimdi bunu bile alamıyoruz. Bu yemekler sayesinde protein alıyoruz, bu yemekler olmasa fakir insanlar nasıl geçinecek? Yumurtanın kolisi bile 45 lira oldu. Evimizin mutfağı gibi oldu, mis gibi hijyenik, ben buraya verdiğim paraya dışarıdan yoğurt ekmek bile alamam, bunun içinde yemeğimi yoğurdumu her şeyimi karşılıyorum."

Mersin'e üniversite okumaya gelen öğrenciler de mahalle mutfaklarının bütçelerine önemli derecede katkı yaptığını şöyle anlattı:

"BURADA 2 PAKET ALIP 7 LİRAYA 2 ÖĞÜN GEÇİNEBİLİYORUM, ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HİZMET"

Erkek öğrenci: "Üniversiteden geliyorum, belediyenin öğrenciler için böyle bir yardımı var. Uygun olduğu için gelip günlük yemeklerimizi buradan alıyoruz. Gidip bir restorandan yesek günde 30-40 lira yemek ücreti veriyoruz. Burası 3,5 lira bir şey yapıyor, kişi başı iki porsiyonla sınırlandırmış ama o da bayağı yetiyor."

Kız öğrenci: "Bu koşullarda her öğün dışarıdan yemek maliyetli oluyor, keşke her yerde olsa öğrenciler için çok iyi oluyor. 3 çeşit yemek 3,5 lira; dışarıda minimum 30 lira gidiyor, iki öğün yesem 60 lira. Burada 2 paket alıp 7 liraya 2 öğün geçinebiliyorum, öğrenciler için çok güzel bir hizmet, belediyemize teşekkür ediyorum."

ANKA / Yerel