Mersin Büyükşehir'in Hobi Parkı İçin Kuralar Çekildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi tarafından yapımı tamamlanan Hobi Parkı için kura çekimi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi tarafından yapımı tamamlanan Hobi Parkı için kura çekimi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen kura çekimi sonucu, bin 226 geçerli başvuru arasından 188 hak sahibi belirlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hak sahiplerine kısa mesaj bildirimi yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği kura sonucu hak kazanan başvuru sahiplerinin isim listesi yayınlanamamaktadır" denildi.

Vatandaşlar, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için Alo 185 hattına başvurabilecek.