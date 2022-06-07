Mersin Büyükşehir'in Bıraktığı Yapay Resiflerde Canlı Yaşamı Başladı - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 3D yazıcı yöntemiyle yaptığı ve yaklaşık 4 ay önce denize bıraktığı yapay resiflerde canlı yaşamı başladı. Kıyıdan yaklaşık 1.5 mil uzakta, 6 ve 9 metre derinliklere bırakılan resifler, deniz canlılarının barınma, beslenme ve üreme noktası haline geldi. Büyükşehir bünyesinde görev yapan dalgıçların sürekli kontrol ettiği ve denizdeki canlı popülasyonunun artmasına büyük katkı sağlayan yapay resiflerin sayılarının, ilerleyen dönemlerde artırılması planlanıyor.

Denizdeki ekosistemin korunması ve canlı popülasyonunun artmasını sağlayacak olan yapay resifler, 18 Şubat'ta denize bırakılmıştı. Belirlenen noktalarda 6 ve 9 metrelik derinliğe bırakılan resifler, birçok türe ev sahipliği yapmaya başladı.

3 buçuk ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen bırakılan yapay resifler; yosun, yengeç, ahtapot ve çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Yapay resifler sayesinde Mersin denizindeki canlı popülasyonunun arttırılması, iklim değişikliğine bağlı deniz kirliliğinin verdiği tahribatın da azaltılması hedefleniyor.

"DENİZ CANLILARI BU RESİF ALANIMIZDA BOLCA GÖRÜLÜYOR"

Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'nde Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapan Kasım Yıldız, resifleri 4 aydır belirli aralıklarla kontrol ettiklerini belirterek, "Dün 1.sine girdik. Bugün de 2. resif alanına rutin kontrol için girişimizi yaptık. Dünkü 6 metrelik bir dalış, 30 dakikalık bir dip süresiyle, bugün de 9 metrede 20 dakikalık bir dalışımızla rutin kontrollerimizi yaptık. Resiflerimizde bir canlı yaşamının oluştuğunu gözlemledik. Ekosistemde yer alan balıklar, deniz canlıları bu resif alanımızda bolca görülüyor. Bunlar bize mutluluk veriyor. Denizlerimiz, geleceğimize bırakacağımız miraslarımızdır. Bu şekilde resiflerin oluşmasının bizim ve gelecek nesil için faydalı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"AHTAPOT, SARGOZ, LAHOZ, YENGEÇ, YOSUN, DENİZ KABUĞU GİBİ DENİZ CANLILARINI GÖRDÜK"

Her kontrollerinde yeni canlı türleri ile karşılaştıklarını söyleyen Yıldız, "Bugünkü dalışımızda ahtapot, sargoz ve lahoz balığımızı, yengeç, yosun, deniz kabuğu gibi deniz canlılarını gördük. Bunlar her geçen gün artıyor. Çekimlerimizi yaptık. Daha önceki çekimlerimizle karşılaştırdığımızda, resifteki balık popülasyonunun arttığını, deniz yaşamının daha canlı hale geldiğini gördük" diye konuştu.

ANKA / Yerel