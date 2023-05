Mersin Büyükşehir'in Adıyaman Konteynerkenti Misafirlerini Ağırlamaya Başladı

Mersin Büyükşehir tarafından kurulumu tamamlanan Adıyaman konteynerkenti, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Konteynerlerinin anahtar teslimleri yapılan aileler, yaşayacakları alanları inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'da geniş kapsamlı mini bir kent inşa etti. 670 adet konteynerin bulunduğu kentte 170 konteyner, Adıyamanlı depremzedelere teslim edildi. Depremzede vatandaşlar kısa süre içerisinde kişisel eşyalarını alıp konteynerkente yerleşmeye başladı. Konteynerkentte sahra hastanesinden sosyal alanlara ve psikososyal destek noktasına birçok donatı yer alıyor.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Her biri 21 metrekare olmak üzere 670 konteynerin yer aldığı konteynerkentte, başlıca temel ihtiyaçların karşılanabileceği yemekhane, duş ve tuvalet alanı yer alıyor. Kent, deprem bölgesinin sağlık alanında önemli ihtiyaçlarından biri olan hastane eksiğine de kurulan sahra hastanesi ile cevap veriyor. 15 adet çamaşırhane, 3 adet basket sahası, 2 adet okuma salonu, 2 adet kreş, 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet mescit ve depo alanlarının yer aldığı konteynerkentte; depremden sonra ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri olan atık sorununun yaşanmaması adına da 15 adet atık ayrıştırma alanı bulunuyor. Vatandaşların zaman geçirebilmesi için yürüyüş yolu ve kamelya alanlarının da yer aldığı konteynerkentte; market, 40 araçlık açık otopark ve ATM alanı da bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Adıyaman konteynerkent kamp sorumlusu Kubilay Yorulmaz, şu an için 170 konteyneri teslim etmek üzere açtıklarından bahsederek şunları söyledi:

"Misafirlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Konteynerkentimizin içinde başta sahra hastanesi olmak üzere, gerekli birçok ünite yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak burada, altyapısından üstyapısına kadar adeta mini bir kent kurduk. Depremzedelerimizi de yavaş yavaş ağırlamaya başladık."

Yapımı tamamlanan konteyner kent için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten depremzede vatandaşlar da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Eyüp Ünler: "Mersinliler kapılarını bize açtıktan sonra, burada bir evimiz oldu. Allah hepinizden razı olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi bize sıcak bir yer verdi. İyi ki varsınız. İnşallah daha güzel günlerimiz olacak, ama sizi hiç unutmayacağız. O kadar güzelsiniz ki. Bize destek verdiniz. Bizi ayağa kaldırdınız, bize yer gösterdiniz, bize şefkat ettiniz, Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bir daha bu ülkeye böyle bir acıyı vermesin."

-Hacı Mehmet Yasak: "Elinize, kolunuza sağlık. Bundan daha iyisi can sağlığı. Herkesin emeklerine teşekkür ederiz. Dost eli bu dar günlerde belli olur. Tüm halkımız, tüm millet olarak herkese teşekkür ediyorum. Her şeye rağmen yaşamaya devam edeceğiz. Şu an eşimle çocuklarım Konya'da. Okulun tatil olmasını bekliyorum. Ondan sonra burada hayata devam edeceğiz. Bir dost eli uzandığı zaman, yüreğimizdeki o acı diniyor. Herkese canı gönülden çok teşekkür ederim."

-Eylem Taşkın Güven: "Çok bina yıkıldı, çok ev hasar gördü. Dolayısıyla geride kalan evlerin de çok güvenli olduğunu düşünmediğimiz için, konteynerkenti tercih ettik. Bize de çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. O kaybettiğimiz duygularımız tekrar ortaya çıktı. Çok bölünmüş ve parçalandığımızı düşünüyordum, ama öyle olmadığımızı 6 Şubat bizlere bir kez daha gösterdi. Mersin'in ayrı bir yeri var. Verilen desteğin çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bu destekler sayesinde, insan olarak kıymetli olduğunuzu anlıyorsunuz. Bu süreçte en önemli şey de bu."

-Celal Güven : "Halen deprem tehlikesi devam ettiği için, tercihimiz konteynerkent oldu. Bize bu imkanı sağlayan ve emeği geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve diğer tüm belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. Benim 2 tane küçük çocuğum var. Onların sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için, güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için bu çok önemliydi. Bunu sağladılar. Bundan dolayı teşekkür ederim."

-Buket Kaya: "Çadırdaydık, sürekli dışarıdaydık 24 saat. Yağmur yağdı. Çocuklar çok zorlandı. Eşim küçük tüp getiriyordu, çadırın içinde yemek yapıyordum. Lavabo sıkıntımız vardı. Çok zor günler geçirdik. Burası çok güzel, çok sakin bir yer. Her şey tertemiz. Dışarıdan bin kat güzel."