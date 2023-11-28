Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi 19 milyar 584 milyon lira oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısı'nın 3. birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısında Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2024 mali yılı bütçesi 19 milyar 584 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen Meclis Toplantısında, komisyonlara havale edilen 8 ve birimlerden gelen 40 madde olmak üzere toplam 48 madde görüşüldü. Gündem dışı konuşmalar bölümünde, geçtiğimiz hafta sonunda yağışlı bir havanın olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, 2 gün boyunca etkili olan rüzgar, fırtına ve yağış için Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerindeki tüm personelinin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı öncesinden gerekli önlemleri aldığından söz ederek, "Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde yağış esnasında ve sonrasında büyük bir olumsuzluk yaşanmadı. Teyakkuzda olan ekiplerimiz küçük çaplı sorunlara kısa sürede müdahale ederek, sorunları ortadan kaldırdı" diye konuştu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hakkında da açıklamalarda bulunan Seçer, etkinliklerin bu hafta da devam edeceğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri tüm hizmetlerle sadece bugün değil toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede her gün kadınların yanında olduklarını vurgulayan Seçer, "2019 yılında yönetime geldiğimizde çalışan personelimizde kadın istihdamı oranı yüzde 18,32'ydi. Şimdi bu oran yüzde 24,86'ya çıktı. Her geçen gün bu anlamda mesafe alacağız" dedi.

10 Aralık 2023 tarihinde de 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla, Uluslararası Mersin Maratonu'nun 5.'sini gerçekleştireceklerinin duyurusunu yapan Seçer, "Sporun birleştirici gücünü hissetmek ve Mersin'i bu büyük etkinlikle daha da güzelleştirmek için hepinizi Uluslararası Mersin Maratonu'na katılmaya ve destek vermeye davet ediyorum. Bu maraton, Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisinde koşuluyor. Yarışmacılar 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılım sağlarken kota alabilecekler. Bu açıdan da maratoncuların önemsediği bir konu. Maratonla ilgili tüm detayları da www.mbbspor.org adresinden edinebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Yatırımlarımızı kendi öz gelirlerimizden yapıyoruz"

Görev süresi boyunca yapılan mali bütçelerin gerçekleşme oranıyla ilgili bilgi aktaran Seçer, göreve geldikleri 2019 yılında mali bütçenin bir önceki yönetimden kalan bir bütçe olduğunu ve ilk sene bu bütçeyi uyguladıklarını kaydetti. Uygulanan bütçenin gerçekçi bir bütçe olmadığının altını çizen Seçer, yıldan yıla bütçe gerçekleşme oranının yükseldiğine dikkat çekti. Seçer, Ekim ayı sonu itibariyle gelir gerçekleşmesinin 79.89, gider gerçekleşmesinin de 63.38 seviyelerinde olduğunu ve yıl sonunda tahmini bütçe planlamasının öngördükleri seviyelerde gerçekleşeceğini vurguladı. Seçer, 2024 yılı için hazırlanan 19 milyar 584 milyon TL tutarındaki bütçenin de gerçekleşme oranın yine bu seviyelerde olacağını kaydetti. Göreve geldikleri günden itibaren yapılan yatırımların belediyenin kendi öz gelirleriyle oluşturulduğunu vurgulayan Seçer, "Borçlanma konusunda elimiz fazla rahat değildi. Bunun Meclis izni ya da ekonomik birçok sebebi vardı" dedi.

2019 yılında belediyeyi 2 milyar 246 milyon 949 bin 326 lira borçla teslim aldıklarını belirten Seçer, bu paranın o dönemde 400 milyon 525 bin dolara denk geldiğini söyleyerek, "2023 Ekim sonu itibariyle ise TL bazında borcumuz 3 milyar 249 milyon 356 bin lira. Bu da 114 milyon 696 bin dolar borca tekabül ediyor. Mevcut borcumuzun devraldığımız borca göre 285 milyon 829 bin dolar, yani yüzde 71.36 oranında azaldığını gözlemlemekteyiz" diye konuştu.

Büyükşehir olarak görev ve yetki alanları çerçevesinde kentin her yanına eşit hizmet götürdüklerini ve kaynaklarını hizmetler için kullandıklarını kaydeden Seçer, göreve geldikleri günden itibaren özellikle önemli yol çalışmalarına imza attıklarını belirtti. Seçer, "4. Çevre Yolu'nu yaptık, 3. Çevre Yolu'nu genişlettik. Yine şu anda 2. Çevre Yolu'nu uzatacağız. Tarsus'ta yaklaşık 2,5 kilometrelik Tarsus-Çamlıyayla bağlantı yolunun Tarsus çıkışını yaptık, ilk kez bisiklet yolunun da olduğu 35 metrelik bulvar açtık. Tarsus'un hiç görmediği genişlikte ve konforda yollar yaptık. Bu realitedir. Şu anda şehir içinde çalışıyoruz Tarsus'ta. Bunlar bu bütçelerden oluyor. Prestij caddeler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sürekli altyapı yapmanız, ulaşımı düşünmeniz, yeni yollar açmanız lazım"

Kent genelinde yıllardır süregelen altyapı sorunlarına da göreve gelir gelmez el attıklarını dile getiren Seçer, ekonomik ömrünü doldurmuş ya demode olmuş tüm altyapıyı değiştirdiklerini söyleyerek, "İstiklal Caddesi'ni de yaptık. Bunlar kentin çehresini değiştiriyor. Baştan beri 'metro yapılmasın' diye kentte maalesef tezahürat yapıldı. Oysa görüyorsunuz Mersin göç alan bir kent. Dış göç, sığınmacı göçü, depremzedeler geldi. Mersin'de önemli yatırımlar var, Mersin ekonomisi büyüyen bir kent. Sürekli altyapı yapmanız, ulaşımı düşünmeniz, yeni yollar açmanız lazım. Bunlar için çalışmalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Mersin'in uzun yıllardır yaşadığı bir diğer sorun olan imar planlarında da ivedi bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Seçer, "Yıllardır sorun olan 1/5000'lik planları bitirdik. Şu anda bazı ilçelerde 1/1000'lik uygulama planları bitti. Toroslar'da kısmi bir miktar kaldı, Akdeniz'de devam ediyor. Akdeniz Belediyesinden bunun hızlandırılmasını talep ediyoruz. Mersin'de yatırım için arazi yok. Biz bu konularda çalışmalar yaptık. Akdeniz ilçesinin doğu girişinden Huzurkent'e kadar 3 bin 500 hektar alan açtık. İlk etabını bitirdik ve burada lojistik depolama alanları var. Yıllardır mezbelelik yerde Nakliyeciler Sitesi vardı. Huzurkent'te 80 dönümden fazla bir alana Nakliyeciler Sitesi yaptık. Konforlu, son derece modern, kullanılabilir, sürdürülebilir, 180 tırlık park var ve bitmek üzere. Bunlar çalışıldı ve bu bütçelerden yapıldı" diye konuştu.

Deprem sonrası bölgede yaptıkları incelemelerin ardından çok hızlı bir şekilde Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını ve önümüzdeki yıl için de bu daireye 56 milyon TL bütçe hazırladıklarını ifade eden Seçer, "Bu daire şu anda zaten emekleme dönemindeydi. Gelecek yıl yürüyecek, öbür yıl koşacak. Biz bu daire üzerinden mevcut ekonomik ömrünü doldurmuş, yanlış yapılan, zemin etüdü yapılmamış ya da yapılmış ama gözden kaçırılmış, zemin sıvılaşması olan ya da kullanılan malzemelerde problemi olan, afet riski taşıyan binaların dönüşmesi için de gelecek dönem için sosyal konut projeleri sözünü verdik. Bizim önemli projelerimizden bir tanesi sosyal konut bir tanesi metroyu bitirme vaadidir" dedi.

Meclis Toplantısı'nda Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2024 mali yılı bütçesi 19 milyar 584 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Seçer oylamanın ardından yaptığı konuşmasında, "Bütçemiz kabul edilmiştir. Emeği geçen bürokratlarımıza, komisyon üyelerimize, Meclis üyelerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Umarım yaptığımız bütçeyle bu dönemin kalan 3 ayında ve 2. dönemin kalan 9 ayında Mersin'e güzel hizmetler yapılır ve Mersin'in hayrına olur" dedi. - MERSİN