Mersin Büyükşehir'in 12 Halk Plajı 1 Haziran'da Açılıyor - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği ve Mavi Bayrak sayısı bu yıl 5'e yükselen 12 halk plajı, 1 Haziran'dan itibaren tatilcileri ağırlamaya başlayacak. 6 plajda hizmete başlayan Büyükşehir, 6 plajda ise hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği halk plajlarının tümü 1 Haziran'dan itibaren yaz sezonuna açılıyor. Aralarında Kızkalesi, Yapraklıkoy ve Susanoğlu'nun da bulunduğu 6 plajda tatilcileri ağırlamaya başlayan Büyükşehir, 6 plajda ise son hazırlıkları yapıyor.

MAVİ BAYRAK SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Erdemli'den Silifke'ye uzanan Akdeniz sahillerinde Kızkalesi, Susanoğlu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank, Sultankoyu, Akkum, Limonlu ve Kocahasanlı halk plajlarını işleten Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak sayısını da bu yıl 5'e yükseltti. Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, plajlarda geçen yıl 3 adet Mavi Bayrak bulunduğunu belirterek "Geçtiğimiz yıl Susanoğlu Halk Plajı'nda 2 adet olan Mavi Bayrak sayımızı bu yıl da koruduk. Geçtiğimiz yıl Kızkalesi sahilinde 1 adet olan Mavi Bayrak sayımızı bu yıl 2'ye çıkarttık. Hiç mavi bayrağı olmayan Kocahasanlı Halk Plajı'mıza da bu yıl Mavi Bayrak kazandırdık" dedi. Yıldız, Mavi Bayrak sayısını her geçen yıl artırmak için çalışmaları ve görüşmeleri sürdürdüklerini vurguladı.

12 PLAJ HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

Mersin Büyükşehir'e ait tüm plajlarda 1 Haziran'dan itibaren sezonun açılacağı bilgisini veren Yıldız, "Toplamda 12 halk plajımız bulunmakta. 6 halk plajımız şu anda aktif hizmet vermekte. Diğer 6 halk plajımızda çalışmalar devam ediyor. 1 Haziran 2022 itibariyle 12 plajımızda aktif hizmet verilecektir. Vatandaşlarımızı bu yıl da güler yüzlü ve kaliteli bir hizmet bekliyor. Plajlarımızda artırılmış şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini ve WC'lerimiz bulunmakta. Loca alanlarımız ve engelli rampalarımız mevcut. Kafelerimizde yiyecek-içecek ürünlerimizin de uygun fiyata ve hijyenik bir şekilde vatandaşlarımıza sunumunu gerçekleştireceğiz. 2022 yılı yazında tüm vatandaşlarımızı Mersin Büyükşehir Belediyesi plajlarına bekliyoruz" diye konuştu.

"TEDİRLERİ BU YIL DA UYGULUYORUZ"

Plajlarda hijyen tedbirlerine de büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyen Yıldız, "2020 yılında pandemiyle beraber büfelerimizde kullan at ürünlerini kullanmaya başladık. WC ve duş sayılarımızı artırdık. Soyunma kabinlerimizin sayısını artırdık. 1,5 metre mesafeye uygun 3'e 3 olmak üzere 9 metrekarelik localar halinde şezlong kullanım alanı sağladık. Pandeminin etkisi azalmasına rağmen Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu tedbirleri bu yıl da harfiyen uyguluyoruz" dedi.

Kafede kasiyer olarak görev yapan Serap Koyak, "Kafelerimiz bu sene de Belediyemizin plajlarında hizmet veriyor. Ben de Kızkalesi plajındaki kafemizde görevliyim. Kafelerimizde bu sene de güler yüzlü hizmet, çeşit çeşit lezzet ve uygun fiyatlı ürünler bulunduruyoruz. Plajlarımıza gelen misafirlerimizi kafelerimize de bekliyoruz" derken Kızkalesi Halk Plajı'nda görevli Enes Emir Taş ise "Buraya gelen misafirlerimiz gönül rahatlığıyla denize girebilirler. Belediyemizin plajlarında görevimizin başındayız" diye konuştu.

ANKA / Yerel