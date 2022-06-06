Mersin Büyükşehir Her Yaştan Mersinliyi Müzikle Biraraya Getiriyor - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Akustik Konserler"le Kültür Park'ta karnaval havası yaşatıyor. Konserler Cuma günleri 18.00-23.00 saatleri arasında uçak civarı Bakkal Kafe yanındaki sahnede, Cumartesi günleri ise 19.00'da DJ performansı ile başlayıp 21.00-23.30 saatleri arasında Marina Akustik Sahne'de sürüyor.

Konserler Cuma günü 18.00-23.00 saatleri arasında uçak civarı Bakkal Kafe yanındaki sahnede, Cumartesi günleri ise 19.00'da DJ performansı ile başlayıp 21.00-23.30 saatleri arasında Marina Akustik Sahne'de devam ediyor. Mersinliler çimlere veya yanlarında getirdikleri sandalyelere oturarak, Mersinli müzisyenlerin verdikleri konserlerle keyifli bir yaz akşamı yaşamanın tadını çıkarıyor. Her yaştan ve her kesimden Mersinliyi aynı şarkılarda bir araya getiren Büyükşehir'in ücretsiz konserleri, Kültür Park'ı karnaval ortamına dönüştürüyor.

MÜZİSYENLER SUNULAN DESTEKTEN MEMNUN

Mersinli müzisyenler Büyükşehir'in sunduğu desteklerden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-İlker Zorer: "Normalde zaten ülkede müzik yapmak çok zor. Çok zorlanıyoruz. Daha önce de belediyenin etkinliklerinde çalmıştım ama bu sene ilk defa bu kadar fazla insana çalıyorum. Ortam çok iyi. Zaten Vahap Başkan bizim her şeyimiz. Özellikle müzisyenlere yaptığı bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine."

-Murat Çakır: "Pandemi bizi çok yordu, çok üzdü. Özellikle biz müzisyenleri çok sıkıntıya soktu. Çok şükür o günleri atlattık."

KONSERLER, KENTE RENK KATIYOR

Mersinliler ise Büyükşehir'in konserlerinin kente renk kattığını vurgulayarak şunları söylediler:

-İsmail Devran: "2-3 sene öncesine kadar Mersin'de bu organizasyonlar yoktu. Gerçekten Başkanımız Vahap Seçer geldikten sonra insanlar eğlenmeye başladı."

-Mehmet Arif Sert: "Bu konserler Mersin'e güzel bir renk kattı. Süper bir ortamdayım şu an."

-Cihan Demir: "Dünya zaten kötü zamanlardan geçiyor. Gel gelelim ki şu az bir şey bunu unutup eğlenebiliyorsak yaşasın."

ANKA / Yerel