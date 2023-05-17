Mersin Büyükşehir, Haşere ile Mücadeleye Hız Verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kent genelinde sürdürdüğü yeşil alan ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilaçlama alanında titizlikle yürüttükleri çalışmalarla, vatandaşların yaklaşan yaz aylarını rahat geçirmesini amaçlıyor.

Büyükşehir ekipleri, ilaçlamanın yanı sıra sahipsiz ve metruk arazilerde yakağan, beyaz sinek, çayır sineği gibi yeşil alan kaynaklı zararlıların artmasını önlemek amacıyla, iş makinelerini de kullanarak haşere üreme alanlarını temizliyor. Yeşil alan başta olmak üzere; menfezler, havuzlar, göletler, rögarlar, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, foseptikler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi 100 binden fazla üreme noktasında çalışma yürütülüyor. Okullar ve hastanelerin olduğu bölgelerde de haşere ile mücadeleye büyük önem veriliyor.

DR. HALİSDEMİR: "HAVALARIN ISINMASIYLA HAŞERELER AÇIĞA ÇIKIYOR"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, haşere ile mücadeleyi Mersin genelinde yıl boyunca sürdürdüklerini anlatarak,"Kış döneminde larva yöntemiyle mücadeleye ağırlık veriyoruz. Yaz döneminde ise larva ve uçkun dediğimiz yöntemle ilaçlamamıza devam ediyoruz. Yağmurlu bir dönemden geçtik. Havaların tekrar ısınmasıyla, kışlak dediğimiz zamanlarda olan sivrisinek başta olmak üzere, haşerelerin tekrar açığa çıkması gibi sorunlarla karşılaşacağız. Nerede ürediklerini biliyoruz ve oraları kontrol altına almaya çalışıyoruz" dedi.

Mersin'de haşere ile mücadele konusunda başarılı olduklarını ve sıkıntılı olan bölgeleri de kontrol altında tuttuklarını kaydeden Dr. Halisdemir, "Sıfırlama gibi bir iddiamız yok, ama kontrol altında tutma gibi bir iddiamız var. Mersin halkının, yaşamsal faaliyetlerini rahat ve huzurlu sürdürmeleri için, elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"GELİŞİGÜZEL OTLARIN ÇIKTIĞI YERLER, İŞ MAKİNELERİYLE TEMİZLENİYOR"

Kent genelinde belirlenen 100 binin üzerinde haşere kaynağı olduğunu ve bazı haşere türlerinin sahipsiz araziler ile metruk alanlarda oldukça fazla üreyebildiklerini kaydeden Dr. Halisdemir,"Hassas bölge olan okul alanları ve hastanelerin yakınlarındaki boş arazileri, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve MESKİ'nin katkısı ile rehabilite ediyoruz. Mersin genelinde belirlediğimiz 100 binin üzerindeki kaynak noktalarına düzenli olarak gidiyoruz ve haşerelerin üremelerini orada minimize ediyoruz" dedi.

Yağmurlardan sonra bazı bitki türlerinin ortaya çıkmasının, vatandaşlarda mucuk ve yakarca gibi şikayetlerin oluşmasına neden olduğunu vurgulayan Dr. Halisdemir, şöyle devam etti:

"Bu mevsimsel sorunların da önüne geçmek istiyoruz. Gelişigüzel otların çıktığı yerleri iş makineleriyle temizliyor ve burada oluşabilecek haşerelerin önüne geçiyoruz. Yeşil alanlarla ilgili de özel ekiplerimiz var. Onlar da yeşil alanlarda, parklarda ve bahçelerde oluşabilecek haşere ile ayrıca mücadele ediyor."

"SİVRİSİNEK, ÖZELLİKLE DURGUN SUDA ÜREYEN BİR CANLI"

Su birikintilerinde üreyen sivrisineklere karşı vatandaşlara çağrıda bulunarak, bahçelerde bulunan su kaplarını boşaltmalarını, su birikintisi veya atık su bırakılan yerlerin üzerinin kapatılmasını isteyen Dr. Halisdemir,"Sivrisinek özellikle durgun suda üreyen bir canlı. Yumurtasını oraya bırakır ve larva döneminden sonra uçkuna geçer. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, bahçelerinde bulunan su kaplarını boşaltmalarını istiyoruz. Su birikintisi, atık su bırakılan yerlere müsaade etmesinler. Gerekirse bir kürekle üzerine toprak atsınlar. Böylece sivrisineğin üremesinin önüne geçilmiş olur. Biz zaten bütün taramalarımızı yapıyoruz. Göremediğimiz yerlerde de vatandaşlarımızdan bize katkı sağlamasını istiyoruz" dedi.