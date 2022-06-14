Mersin Büyükşehir Erdemli Kurs Merkezi Öğrencileri, Yks Öncesi Moral Buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Kurs Merkezi öğrencileri için Erdemli ilçesi Saim Gökuş Parkı'nda bir konser etkinliği düzenledi. Öğrenciler etkinlikte birlikte şarkılar söyleyip açık havanın tadını çıkararak, YKS öncesi moral buldu.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, gençlerin ücretsiz ve kaliteli eğitim almalarını sağlarken, üniversite sınavına sayılı günler kala motivasyonlarını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Kurs Merkezi öğrencileri için Erdemli ilçesi Saim Gökuş Parkı'nda bir konser etkinliği gerçekleştirdi. Üniversite adayı öğrenciler etkinlikte hep birlikte şarkılar söyleyip açık havanın tadını çıkararak, sınav öncesi stres attılar.

"SAHİLDE ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK"

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Kurs Merkezleri'nde eğitim alan öğrenciler için düzenledikleri motivasyon etkinliklerini tamamladıklarını belirterek, "YKS öncesi Erdemli Kurs Merkezimizdeki öğrencilerimiz ve ailemize moral olsun diye böyle bir konser düzenledik. Bizler de bugün Erdemli'de hem öğrencilerimizle hem ailelerimizle birlikte sınav öncesi stres atıyoruz. Çok güzel bir konser oluyor. Hepimiz memnunuz. Öğrencilerimiz daha çok açık hava konserleri bekliyordu bizden. Ortam çok güzel, hava da güzel. Sahilde çok güzel bir etkinlik oluyor" dedi.

ÖĞRENCİLER YKS ÖNCESİ MORAL BULDU

Öğrencilerden Sena Kavzak, etkinlikte çok eğlendiklerini belirterek, "Çok stres dolu bir süreçti, aynı zamanda eğlenceli, güzel günlerimiz de geçti. Gerek hocalarımız olsun gerek ders ortamımız olsun çok güzeldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, bizim için bir moral etkinliği düzenledi, bunun için ayrıca çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz şu anda eğleniyoruz, güzel kafa dağıttık. Sınava bomba gibi gireceğiz buna inanıyorum, başaracağız" dedi.

Sınavın yaklaşmasıyla çok heyecanlı günler yaşadığını dile getiren Naz Sezer, "Bayağı heyecanlıyım. Ne olacak biliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki hocalarım sağ olsun, onların sayesinde bir şeyler yapmaya çalıştım. Büyükşehir Belediyesi'nin Kurs Merkezi'ne gittim. Eğitim süreci çok eğlenceliydi. Hocaları sevdim. Çok iyi hocalarımız var. Motivasyon konseri olması da iyi, çünkü ilk defa böyle bir şey yapıldı. Başkanımız Vahap Seçer de elinden ne geliyorsa yapıyor, beğeniyoruz yani Mersinli olarak" diye konuştu.

ANKA / Yerel