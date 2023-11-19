Mersin Büyükşehir Ekipleri Aşırı Yağışın Neden Olduğu Olumsuzluklara Karşı Aralıksız Çalışıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün yağmur suyu TİM’leri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ve Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)’nün turuncu kodlu uyarısı üzerine teyakkuza geçerek, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu süren şiddetli yağışlarda sahada yerini aldı. Mersin’in tüm ilçelerinde sabaha kadar aralıksız çalışan ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, aşırı yağış dolayısıyla meydana gelen problemler kısa sürede çözüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yağmur suyu TİM'leri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad )'nün turuncu kodlu uyarısı üzerine teyakkuza geçerek, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu süren şiddetli yağışlarda sahada yerini aldı. Mersin'in tüm ilçelerinde sabaha kadar aralıksız çalışan ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, aşırı yağış dolayısıyla meydana gelen problemler kısa sürede çözüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de MESKİ ekipleri ile birlikte kent merkezi ve ilçelerdeki su baskınlarında vatandaşlara yardımcı oldu.

"BÜTÜN EKİPLERİMİZLE ORGANİZE OLDUK"

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Meteoroloji ve AFAD'ın yaptığı uyarılar doğrultusunda kısa sürede organize olduklarını belirterek; "Yağış saat 17: 00 itibarıyla yavaş seyirde başlayarak, 21: 00 sularında çok şiddetli duruma geçti. Biz zaten bu uyarılar doğrultusunda bütün ekiplerimizle organize olmuştuk. Şu anda 215 kişilik ekibimizle, Mersin genelinde sıkıntı yaratan yerlere müdahale ediyoruz. An itibarıyla saat 23.58. Ana bulvarlarda ve yollarda bir sıkıntımız kalmadı. En büyük problemi rüzgar yarattı ve şu anda büyük bir fırtına hakim. Rüzgarın yarattığı yapraklardan kaynaklı ve ağaç kırıntılarının yarattığı ızgaralarımızın üzerindeki kapamalardan kaynaklandı. Şu anda Adnan Menderes'te tıkanan bir menfezimizi ekiplerimiz açıyor. Birkaç saat içerisinde etkisini tamamen kaybedip, sabah saatlerinde yağış kentimizi terk edecek. Kritik noktalarda ve TEKSİN çağrı merkezimize yapılan uyarılar doğrultusunda müdahalelerimiz sabaha kadar sürecektir" ifadelerini kullandı.

Mersin'in tüm ilçelerinde yağmursuyu yatırımlarını hayata geçiren MESKİ Genel Müdürlüğü, bakım, onarım ve ızgara temizliklerine de yıl boyunca aralıksız devam ediyor. Bununla birlikte MESKİ ekipleri, yağış durumuna göre özellikle kritik noktalarda ve kriz anlarında hazır bekleyerek, sorun yaşanan noktalarda hızlıca çalışmalara başlıyor.