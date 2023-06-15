Mersin Büyükşehir, Deniz Kirliliğini Önlemek İçin Havadan ve Denizden Denetimlerini Sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Mersin denizini korumak adına havadan drone ile denizden de teknelerle kirlilik denetimi yapıyor. Deniz canlıları ve ekosistemin korunması için kirliliği oluşmadan engellemeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 1031 kez denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde yaklaşık 12 bin gemiyi denetleyen ekipler, kirliliğe sebebiyet veren 58 gemiye cezai işlem uyguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Mersin denizini korumak adına havadan drone ile denizden de teknelerle kirlilik denetimi yapıyor. Deniz canlıları ve ekosistemin korunması için kirliliği oluşmadan engellemeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 1031 kez denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde yaklaşık 12 bin gemiyi denetleyen ekipler, kirliliğe sebebiyet veren 58 gemiye cezai işlem uyguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin denizinde gemi kaynaklı yaşanabilecek kirliliğin önüne geçmek adına hem havadan hem deniz üzerinden denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Drone ile havadan, denetim tekneleri ile de denizden geniş bir alanın kontrolünü sağlayan ekipler, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin izlenmesi, kontrol, tespit ve takibini yapıyor. Kirliliğe sebebiyet veren gemi tespit edilirse cezai işlem uygulanıyor.

SIKI DENETİMLER SAYESİNDE KİRLİLİK OLUŞMADAN ENGELLENİYOR

Her yıl binlerce geminin uğradığı Mersin'de, deniz canlılarına ve ekosisteme zarar verecek türde atık su ve sintine bırakılmaması için yoğun bir şekilde denetimleri sürdüren Denizcilik Hizmetleri Şubesi ekipleri, kirliliğin azalmasını sağladı. Uygulanan caydırıcı cezalar, kirliliğin oluşmadan önlenmesini sağlıyor.

3 deniz denetim teknesi, bir adet deniz süpürgesi, bir adet fiber tekne ve gece görüşü de olan drone ile faaliyetlerini sürdüren ekipler, 2019 yılından bu yana 1031 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde yaklaşık 12 bin gemi denetlendi ve denizi kirlettiği tespit edilen 58 gemiye idari yaptırım cezası uyguladı. Denetimlerin yanı sıra, bünyesinde bulunan temizlik teknesi ve deniz süpürgesiyle kara kaynaklı ve balıkçı teknelerinin oluşturduğu atıkları da toplayan ekipler, tam zamanlı temizlik çalışması yapıyor.

"YASADIŞI İLLEGAL DEŞARJLARI KONTROL EDİYORUZ"

Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Kaptan ve Deniz Kirliliği Denetçisi olarak görev yapan Pelin Teymur, deniz denetim yetkisi verilen iki büyükşehirden birinin de Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirtti. Çevre Kanunu'na göre denetim yaptıklarını söyleyen Teymur, "2872 sayılı Çevre Kanunu'na ithafen deniz yargılama yetki alanında yasadışı illegal deşarjları kontrol ediyoruz" dedi.

"GEMİLERDEN ALDIĞIMIZ NUMUNELERİ AKRETİDE LABORATUVARLARA GÖNDERİYORUZ"

Kaptan, denetçi ve gemici görevlilerle birlikte denetimleri sürdürdüklerini belirten Teymur, "Hafta içi hafta sonu fark etmeksizin 7/24 deniz denetim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Tekneyle açılıyoruz, Mersin Limanı'ndaki gemileri, demir sahasındaki gemileri ve bölgedeki yüzer gemileri kontrol ediyoruz. Yasa dışı bir durum tespit ettiğimiz zaman öncelikle numune alıyoruz. Kamera kayıtlarımız mevcut. Sonrasında idari yaptırım ve yasal işlemler başlıyor. Numuneler akredite laboratuvarına gönderiliyor. Eğer kirlilik tespit edilirse idari ve adli işlemler devam ediyor" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 12 BİN GEMİ DENETİME TABİ TUTULDU"

Teymur, 2019 yılından bu yana yapılan denetim rakamlarını paylaşarak, "2019 yılından bugüne kadar yaklaşık olarak 12 bin gemi denetime tabi tutuldu. Bunlardan 58 tanesi idari yaptırıma maruz kalmış ve ceza uygulanmıştır" diye konuştu. Cezai işlem oranlarının ilgili bakanlığın tebliğine göre yapıldığını aktaran Teymur, geminin büyüklüğü, gros tonu, kirliliğin cinsi, geminin cinsine göre hesaplandığını söyledi.

"DENİZ ATIKLARINI TALEP EDEN TEKNELERDEN ALIYORUZ"

Denetimin yanı sıra yapılan temizlik faaliyetlerine de değinen Teymur, şu bilgileri verdi:

"Aynı zamanda deniz yüzey temizliği yapıyoruz. Hem karadan, hem denizden. Hem deniz süpürgemiz hem fiber teknemiz deniz yüzeyini temizliyor. Personel arkadaşlarımız da kıyıdan; yat limanı bölgesi, Atatürk Parkı bölgesi ve kendi çalışma sahamız içerisinde kıyıdan temizlik yapıyorlar. Yapılan temizlikler neticesinde yaklaşık 5 bin metreküp katı atık toplandı. Aynı zamanda lisanslı atık alım tesisimiz bulunmaktadır. Deniz araçlarımızdan eski adı Mavi Kart olan şu anda Denizcilik Atıkları Uygulaması olarak güncellenen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da takip ettiği dijital bir sistem üzerinden deniz atıklarını talep eden teknelerden alıyoruz. 2019 yılından bugüne kadar deniz araçlarından yaklaşık 6 bin metreküp atık su, 28 metreküp sintine ve 5 bin metreküp katı atık alındı."

BARİYER PROJESİ İLE DERE KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Atıkları, denize ulaşmadan ve canlılara zarar vermeden kaynağında toplamak isteyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, dere kaynaklı kirliliklerle mücadelede için de Bariyer Projesi'ni hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi, kısa süre sonra belirlenen büyük derelerde bariyer sisteminin kurulumunu gerçekleştirerek kara kaynaklı katı atıkların denize ulaşmadan kaynağında temizlenmesini sağlayacak. Proje ile özellikle mikro plastik oluşumun da önemli ölçüde önüne geçilmesi hedefleniyor.