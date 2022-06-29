Mersin Büyükşehir'den Toplu Taşıma Şoförlerine Özel Farkındalık Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla toplu taşıma şoförlerine yönelik olarak EBRD'nin (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı P.G. 2.2 kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, kavga, tartışma, şiddet ve taciz gibi olaylar ile baş edebilme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet farkındalığı konularına yer verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma şoförlerine yönelik olarak eğitim düzenlendi.

Eğitim, kısa süre önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Sarı Limon'lar için imzalanan iyi niyet protokolünde yer alan 'Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı P.G.2.2' kapsamında verildi.

ŞİDDET VE TACİZLE BAŞ EDEBİLME, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONULARINA YER VERİLDİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, Tarsus Üniversitesi iş birliği ile verilen eğitimde, kavga, tartışma, şiddet ve taciz gibi olaylarla baş edebilme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet farkındalığı konularına yer verildi. 207 şoförün katıldığı eğitime, şoförler görüş ve önerileriyle katılım sağladı.

Eğitim Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Alican Şen tarafından verildi. Çalışan şikayet prosedürü, cinsiyete dayalı şiddet ve taciz politikası ile raporlama gereklilikleri konularında eğitimlerin de dahil edileceği plan kapsamında eğitimler sürecek.

ANKA / Yerel